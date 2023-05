Ciboci razotkrio glumice iz "Plesa sa zvijezdama", evo kakve velike planove imaju nakon završetka showa: "Teško je prestati…"

Marko Ciboci ispričao nam je sve o međunarodnom plesnom eventu koji organizira u Opatiji, a otkrio nam je i da će na njemu nastupiti dvije natjecateljice aktualne sezone showa "Plesu sa zvijezdama".

Član žirija showa "Ples sa zvijezdama" Marko Ciboci jedan je i od organizatora međunarodnog plesnog eventa ADRIATIC ROYAL PEARL koji se održava ovog lipnja.

"ADRIATIC ROYAL PEARL se organizira 4. godinu zaredom, započeli smo 2017, odradili tri godine za redom te se onda desio COVID, gdje smo morali mirovati i sada nakon 2 godine pauze započinjemo sa organizacijom najelitnijeg plesnog natjecanja u ovom dijelu Europe", ispričao nam je Ciboci.

Otkrio nam je i zašto događaj ove godine iz Dubrovnika seli u Opatiju.



"Naš plesni brand započeli smo 2017. u gradu Dubrovniku, no nažalost zbog konstantnog poskupljenja hotelskih usluga i kontinuirane ne podrške Grada Dubrovnika, Dubrovačko-Neretvanske županije, ali i Turističke Zajednice Grada Dubrovnika i Dubrovačko-Neretvanske županije odlučili smo event preseliti u Opatiju gdje smo dočekani otvorenih ruku od grada, turističke, županije, ali i od lokalne zajednice. Ove godine Adriatic Royal Pearl održati će se 10. i 11. lipnja 2023. u Hotelu Royal u Opatiji", kaže Ciboci.

Događaj će okupiti nabolje svjetske plesače u dvoranskim plesovima, a evo kako je Marku to uspjelo.

"Naravno prilikom svake organizacije potrebno je puno rada, odricanja i profesionalnih konekcija, nekako smo više manje sve uspjeli posložiti te su plesači diljem svijeta prepoznali event kao kvalitetan po brojim pokazateljima i izuzetno nam je drago da nam se vraćaju iz godine u godinu zadovoljni", ističe.



Ciboci nam je otkrio i da će na događaju plesati zvijezde iz aktualne sezone showa "Ples sa zvijezdama".



"U pro-am diviziji imamo najavu Ivana Jarneca i Darije Lorenci te Matea Cvenića sa svojom plesnom studenticom. U profesionalnoj diviziji tu će biti Ištvan Varga, Nika Jelić te mnogobrojni plesači svjetske kvalitete, te nam je izuzetna čast biti domaćinom natjecanja ovakvim svjetskim plesnim kvalitetama", poručio je.

Mateo Cvenić u Opatiji će plesati i sa svojom partnericom iz showa "Ples sa zvijezdama", glumicom Tarom Thaller.

Zanimalo nas je i je li prema profesionalnim plesačima jednako strog pri ocjenjivanju kao prema natjecateljima "Plesa sa zvijezdama".



"Ja ću samo suditi Team Match u kojem se natječu parovi iz Amerike, Britanije, Europe i Azije jedni protiv drugih, predstavljajući svoj kontinent/zemljopisnu lokaciju. Kod profesionalnih natjecanja, suci ne komentiraju već daju ocijene, netko mora biti prvi, a netko zadnji, tako da vršimo komparaciju parova i rangiramo prema prikazanome", pojasnio je Ciboci.

Među sucima su i članovi žirija Britanskog BBC-evog "Stricly Come Dancing" i Njemačkog "Let's Dance" plesnog showa, pa Marka veseli išto će moći razmijeniti iskustva.

"Naravno, mi se svi već međusobno jako dobro znamo i uvijek je lijepo vidjeti svoje kolege i razmijeniti mišljenja i iskustva, kako sa profesionalnih natjecanja, tako i sa showa", kaže.

Upitali smo ga i smatra li da bi netko od natjecatelja "Plesa sa zvijezdama" mogao konkurirati u ovakvom plesnom natjecanju.

"U profesionalnoj diviziji zasigurno ne, ali u pro-am (professional-amateur) diviziji gdje plesni učitelji plešu sa svojim studentima i natječu se, tu bi se svi parovi iz PSZ-a vrlo lagano mogli snaći", smatra Ciboci, no ističe i kako je zadovoljan napretkom natjecatelja showa "Plesa sa zvijezdama"



"Izuzetno je lijepo vidjeti napredak zvijezda u svim plesnim stilovima, a još je ljepše vidjeti kako im ples zapravo priraste srcu i jako je teško prestati plesati nakon showa. Svi su parovi pokazali napredak i plesni rast, no naravno kako to biva u ovom formatu showa, netko mora ispasti, a ostali su oni parovi koji su taj napredak i rast najbrže ostvarili", govori Marko.

A hoće li ga u Opatiji doći podržati i kolege iz žirija?



"Ja se nadam da hoće, vidjeti ćemo", kaže.

Događaj će biti otvoren za javnost i ulaz je besplatan, a sve dodate informacije možete doznati na službenoj web stranici.

"Moramo smatrati izgubljenim svaki dan koji nismo plesali barem jednom. Plešite i budite sretni te se vidimo u Opatiji 10. i 11. lipnja 2023. u Hotelu Royal!" poručio je Ciboci.

