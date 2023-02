Slavni glumac osvanuo s crnim križem na čelu, kaže da je za to imao važan razlog: "To je još veći grijeh"

Mark Wahlberg pojavio se s nacrtanim križem na čelu u jednoj televizijskoj emisiji u kojoj je otvoreno progovorio o vjeri.

Holivudski glumac Mark Wahlberg iznenadio je svojim pojavljivanjem u Today Showu u kojem se pojavio s neuobičajenim detaljem na licu koji je sve pomalo začudio.

Naime, 51-godišnji Mark na gostovanje je stigao s nacrtanim simbolom crnog križa na čelu i to kako bi na svoj način obilježio početak korizme. Rekao je pritom da njegova vjera nije popularna u Hollywoodu, ali da je on ne može zanijekati jer bi to bio još veći grijeh. Dodao je i kako je uvijek otvoreno pričao o tome, ali da se ne želi nikome nametati kao i to da mu je katoličanstvo omogućilo da postane bolja verzija sebe.

"Uvijek sam govorio o svojoj vjeri. To je ravnoteža. Ne želim to nikome nabiti na nos, ali ne poričem svoju vjeru. To je još veći grijeh. Znate, to nije popularno u mojoj industriji, ali ne mogu zanijekati svoju vjeru. Važno mi je to podijeliti s ljudima. Vjera mi je sve i puno toga mi je omogućila. Bog nije došao spasiti svece, došao je spasiti grešnike. Svi smo u životu imali problema i želimo biti bolje verzije samih sebe, a kroz fokusiranje na svoju vjeru to mi je omogućeno", izjavio je Mark.

Wahlbergova obitelj je katolička, a njegov sin Michael primio je sakrament svete krizme u srpnju prošle godine, a vjera je važna i njegovoj supruzi Rhei Durham, a osim Michaela u duhu vjere odgajaju i kćeri Ellu i Grace te sina Brendana.

A čini se da je Mark u vjeri zaista pronašao spas i postao bolji čovjek nakon burne prošlosti i skandala koje je izazivao u javnosti. Tako je u travnju 1988. godine napao sredovječnog Vijetnamca po imenu Thanh Lam nazivajući ga vijetnamskim "jebenim *ranjem" prije nego što ga je udario i onesvijestio drvenim štapom. Kasnije tog dana napao je drugog čovjeka po imenu Hoa Trinh kojeg je udario šakom u oko, nakon čega je uhićen.

U lipnju 1986. godine, Mark i njegova tri prijatelja trčali su za troje malenih afroamerikanca, "ubij crnju" i gađali ih kamenjem. Sljedećeg dana su pratili grupu školske djece tijekom izleta na plaži i dovikivali im rasne epitete, gađali ih kamenjem te pozivali druge bijele muškarce koji su im se pridružili.

U kolovozu 1986. godine protiv njega je podignuta građanska tužba zbog kršenja građanskih prava njegovih žrtava, a mjesec dana kasnije postignuta je nagodba.

U kolovozu 1992. godine Mark je slomio čeljust susjedu i kada je, kako sudski dokumenti navode, bez provokacije ili povoda žestoko i opetovano udarao čovjeka nogom u lice dok je drugi muškarac držao žrtvu na tlu.

Ti dani su njegova daleka prošlost i svi se nadaju da će tako i ostati te da je stvarno požalio i otkrio bolju verziju sebe.

