Zgodni glumac svojim mišićima obožavateljice baca u trans, a nitko i dalje ne vjeruje da je u ovakvoj formi s 52 godine!

Mark Wahlberg objavio je novi videozapis iz teretane, a kad je podigao majicu raspametio je sve svoje pratiteljice.

Slavni glumac Mark Wahlberg osim glume veliku ljubav gaji i prema vježbanju.

Na svojim društvenim mrežama često se hvali treninzima koje odrađuje, a posljednja snimka koju je objavio oduzela je dah brojnim obožavateljicama.

Mark se opet snimio u teretani, a u jednom trenu podigao je majicu ispod koje su iskočili njegovi isklesani trbušni mišići.

''Moji kompići misle da je trening u 4 ujutro lagan'', napisao je u opisu.

''O moj dragi Bože'', ''I ja bih voljela trenirati s tobom u 4 ujutro'', ''Wow'', bili su samo neki od brojnih komentara.

Nevjerojatno tijelo koje ima i u 53. godini nimalo nije lako održavati, no, za takav isklesani torzo nisu dovoljne samo vježbe, već i pravilna prehrana. Što jede da bi imao ovakvu figuru glumac je jednom i sam rekao.

"Obično jedem jaja, proteinske palačinke, dimljeni losos, par svinjskih kotleta, par kobasica i proteine s malo maslaca od badema za doručak. Piletinu i bok choy često je na meniju za ručak, a zatim odrezak i ribu za večeru s nekom vrstom povrća", opisao je svoj meni za GQ.

U tom intervjuu, Wahlberg je govorio o svojoj filozofiji prehrane i kako je prvi otkrio takozvani ''fasting'', odnosno dijetu u kojoj se po 12 ili više sati ne jede ništa.

"Dakle, saznanje o fastingu dogodilo se kad sam imao 50 godina i bilo je pomalo frustrirajuće! Jeo bih mnogo malih obroka, ali shvatio sam da to dobro funkcionira za mene. Postim oko 18 sati i onda u šest preostalih sati od 24 rasporedim doručak, ručak i večeru. Jest ću u podne, u 15 i 18 sati'', otkrio je.

A ništa manje primjetna nije ni njegova supruga Rhea Durham koja se također u 46. godini može pohvaliti dobrom figurom, a zdraviji način života održala je još od mladosti kad je bila Victoria's Secret model. Nakon svoje manekenske karijere svjetla reflektora zamijenila je obiteljskim životom, a čini se kako u braku s Wahlbergom baš uživa.

Par je zajedno od 2009. godine, a roditelji su četvero djece: Elle, Michaele, Brendana i Grace.

Zanimljivo je da je Rhea upoznala Wahlberga nakon što se on razočarao u ljubav i odlučio da će se neko vrijeme kloniti veza.

Naime, djevojka s kojom je bio prije nje odbila ga je čekati dok je bio u zatvoru. Glumac i bivša manekenka vjenčali su se 1. kolovoza 2009., a on je objasnio da su se već osjećali kao da su u braku, no htjeli su da sve bude službeno.

