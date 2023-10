Još jedna mlada Srpkinja živi svoj san! Regiji je poznata već godinama, a sada osvaja i Ameriku

Marija Žeželj prije nekoliko je godina zaludjela regiju svojim videozapisima na YouTubeu, a sada hara modnim pistama u Americi, žele je brojni dizajneri.

Mlada Srpkinja Marija Žeželj nekima je poznata već dugi niz godina, a sada za nju znaju i velika svjetska imena. 23-godišnja Marija nekad je bila youtuberica koja je svojim videozapisima osvojila srca mladih diljem regije, a onda je krenula put Amerike gdje danas živi svoj san.

Marija je inače visoka 180 centimetara, a to je čini jednom od najtraženijih modela s Balkana u modnoj industriji. Dosad je nosila revije najvećih brendova, poput Armanija i Dolce & Gabbane. Ove godine nosila je revije na tjednima mode u New Yorku i Milanu.

Zbog svoje ljepote 2018. godine zauzela je i mjesto na listi sto najljepših žena svijeta.

Osim modelinga Marija se okušala i u pjevanju pa je tako prije šest godina izdala i svoju pjesmu ''Dance Like Nobody Is Watching'', koja je skupila 23 milijuna pregleda, a ima i svoju knjigu "Moj slatki život", koja je u Srbiji rasprodana u tisućama primjeraka.

