Marija Šerifović otkrila kako je protekao dugi let iz Amerike sa sinčićem, uz nju je cijelo vrijeme bila jedna važna osoba

Marija Šerifović dovela je svog sina Maria iz daleke Amerike u Srbiju, a sad je pokazala i kako je izgledao dugi put te prvo samostalno vrijeme s bebom.

Pjevačica Marija Šerifović sa svojim se sinčićem Mariom vratila iz daleke Amerike u Srbiju, a na svom YouTube kanalu sad je i objavila videozapis s putovanja avionom.

Kako je rekla, bila je vrlo nevozna prije samog puta jer je putovala s malim djetetom. No, potpora joj je bila majka koja je s njome već neko vrijeme bila u Los Angelesu.

''Ovo je možda najstresniji dan u mom životu'', rekla je Šerifović u jednom trenutku.

No, sudeći prema onome što je objavila, let do Münchena gdje su presjeli je prošao u najboljem redu.

''Mali Mario se prvi put u životu vozi u prvoj klasi. A i ja!' rekla je pjevačica, a zatim je svojim obožavateljima pokazala i kakvu je uslugu dobila u prvoj klasi.

Kako je otkrila, mali Mario je dobro podnio let, jeo je nekoliko puta i spavao, no ona se baš i nije uspjela odmoriti.

Na zračnoj luci u Münchenu dočekao ih je njezin prijatelj Miloš s kojim su zatim letjele do Beograda. Na kraju se Marija našalila da joj dijete sada misli gdje ga je to dovela, obzirom da je u Los Angelesu bilo sunčano i toplo, za razliku od Beograda.

Podsjetimo, da je postala majka Šerifović je obznanila iznenađujućom objavom prije dva tjedna. Marija je za srpske medije otkrila da je dugo htjela biti majka i da je dvije godine prolazila kroz postupak vađenja jajnih stanica, nakon čega je saznala da ima tri zdrava embrija.

"Više sam puta pokušala iznijeti trudnoću i nisam u tome uspjela, na svoju veliku žalost. Zaista ne želim javno objašnjavati zdravstvene razloge za to, ali surogat-majčinstvo je konačno bio jedini moj izbor", ispričala je za Blic.

Rekla je i kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkriti detalje o ocu djeteta, ali je naglasila i kako će njezin sin, kad za to dođe vrijeme, sve znati o tome. Šerifović je u dokumentima bebe navedena kao jedini roditelj.

