Maja Šuput pokazala kamo se direktno otputila nakon napornog leta iz Miamija, ma otkud toj ženi toliko snage?

Maja Šuput se nakon povratka iz Miamija otputila direktno na koncert na kojem je priredila još jednu feštu za pamćenje.

Maja Šuput je s obitelji proteklih nekoliko dana uživala na putovanju u Miami, a nakon višesatnog i napornog leta i povratka kući zaputila se ravno na posao.

44-godišnja Maja na svom je profilu na Instagramu otkrila kako se odmah uputila na jedan nastup gdje je gostima priredila zabavu i noć za pamćenje i pokazala da ona zaista ne zna što je umor.

Maja inače nosi titulu kraljice svadbi u Hrvatskoj i za njezin nastup s bendom navodno ćete morati izdvojiti čak osam tisuća eura. No popularna pjevačica garantira ludu zabavu do zore i anegdote koje ćete prepričavati unucima, o čemu je nedavno progovorila i za IN Magazin.

"Mladoženjin je brat dan prije završio s momačke u invalidskim kolicima, nije se mogao dići iz kreveta i doktori su mu zabranili dizanje, i onda su ga hitnom dovezli na krevetu i zavezali su mu krevet za stol od mladenaca. On nije smio ustati zbog kičme, ali je bio prisutan na svadbi i onda smo se svi popeli na taj krevet i skakali čovjeku koji je bio u pidžami", jedna je od priča sa svadbi na kojima je Maja pjevala.

