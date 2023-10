Evo koliko košta da vam na vjenčanju zapjevaju Maja Šuput, Jole ili Tony Cetinski!

Vjenčanje se smatra jednim od najvažnijih i najljepših dana u životu. Želja je mnogih mladenaca da im tada zapjeva neka zvijezda. Iako im je nekad bilo ispod časti, dobra je vijest da danas gotovo nema pjevača koji se na svadbama ne želi pojaviti barem kao gost iznenađenja. Koliko ćete morati izdvojiti ako želite da vam na vjenčanju zapjeva Maja Šuput, Jole ili pak Tony Cetinski, istražila je naša Anja Beneta.

Titulu kraljice svadbi ponosno nosi Maja Šuput. Za njezin nastup s bendom navodno ćete morati izdvojiti čak osam tisuća eura. No popularna pjevačica garantira ludu zabavu do zore i anegdote koje ćete prepričavati unucima.

"Mladoženjin je brat dan prije završio s momačke u invalidskim kolicima, nije se mogao dići iz kreveta i doktori su mu zabranili dizanje, i onda su ga hitnom dovezli na krevetu i zavezali su mu krevet za stol od mladenaca. On nije smio ustati zbog kičme, ali je bio prisutan na svadbi i onda smo se svi popeli na taj krevet i skakali čovjeku koji je bio u pidžami", jedna je od priča sa svadbi na kojima je Maja pjevala.

Osam tisuća eura, govori se po kuloarima, platit ćete ako želite da vas na vjenčanju zabavlja popularni Jole. Navodno čak deset ako želite da se na njemu pojavi Tony Cetinski.

Svadbenu svečanost mladencima će kao gost iznenađenja rado uveličati i Jacques Houdek.

"Naravno, iskačem iz torte u ponoć. Veselim se takvim nastupima. Sudjelovati na nečijem najljepšem danu stvarno je privilegij, kad se netko upozna uz tvoje pjesme, zaljubi, kada je tvoja pjesma njihova pjesma, onda je to stvarno najveći kompliment'', zaključio je Jacques.

Dok Maju Šuput nazivaju kraljicom, Josipu Ivančiću tepaju da je kralj svadbi.

''Naravno da mi godi, ali sam tu preskroman da me nazivaju kraljem ili princem. Dajem sve od sebe ne zato što mi je to posao, nego zato što zaista to volim", kaže.

Atmosferu do usijanja na vašoj svadbi dovest će i Pamela Ramljak. No stanite u red jer njezin je raspored popunjen više od godinu i pol unaprijed.

"Znaš ti koja je čast kad tebe netko izabere da im najljepši dan u dotadašnjem životu, kasnije je najljepši kad imaš djecu. Ali dotad je stvarno svadba, pogotovo ako je s pravom osobom", kaže.

Marko Škugor rado će vam zapjevati pokraj oltara. No ne zaboravite ponijeti maramice jer svojom emotivnom izvedbom šibenski slavuj mogao bi vas ganuti do suza.

''Stvarno mi je drago da mene baš zovu u tom momentu koji je najbitniji u životu i kojeg će se sjećati zauvijek'', priča Marko.

Teško se zaboravlja i raskošno slavonsko vjenčanje poduzetničko-ljubavnog para Martine Ravlić i Darka Marjanović iz travnja ove godine.

Kako bi Petar Grašo i na vašem vjenčanju otpjevao jednu do dvije pjesme, priča se, morat ćete izdvojiti najmanje dvije tisuće eura. Ako pak želite da na njemu, kao i na vjenčanju o kojem je brujala cijela Hrvatska, zapjeva Lepa Brena, počnite štedjeti. Za to zadovoljstvo morat ćete navodno iskeširati čak 30 tisuća eura.

Uveseliti nekomu najvažniji dan u životu voli i Sandi Cenov.

"Pjevam sve, ljudi misle da pjevam samo svoje pjesme, ali pjevam jako puno toga jer sam zapravo ispekao zanat na tulumima.''

Poznati glazbenik nudi i dodatnu uslugu - personaliziranu pjesmu koju će napraviti samo za vas. Mladenci Đurđa i Nemanja pucali su od ponosa kad su na svojoj svadbi začuli stihove napisane prema njihovoj ljubavnoj priči.

''Sto posto uživam u tome zato što ta reakcija nekoga kome ću otpjevati tu pjesmu i o kome ću napraviti pjesmu, kad čuje tu pjesmu, to je nešto neprocjenjivo. To su stvarno oči pune suza radosnica, to su takve emocije koje se s rijetko čime mogu usporediti..." govori Sandi.

Iako je nekada poznatim glazbenicima bilo ispod časti zapjevati na vjenčanjima, danas gotovo da nema onoga tko se na njemu, uz adekvatan iznos, neće pojaviti barem kao gost iznenađenja. Izbor je uistinu šarolik, a na vama je samo da birate.

