Nova velika Bloomova avantura, pogledajte kako je izgledao njegov put do ove daleke zemlje!

Maja Šuput pohvalila se putovanjem u Tanzaniju, a glavna pozornost je i ovoga puta bila na njezinom sinu Bloomu.

Poslije kratkog boravka u Turskoj, Maja Šuput i njezina obitelj stigli su na svoju konačnu destinaciju - safari u Tanzaniji. Dugačak put koji je vodio kroz aerodrom u Keniji i gotovo šestosatnu vožnju do Tanzanije na drugi avionn Šuput je dokumentirala kroz svoj Instagram, a pažnju je, naravno, ukrao njezin troipolgodišnji Bloom.

"Moj mali mangup je spreman za novu veliku avanturu. Afrika here we come", napisala je Maja uz Bloomovu fotografiju.

Maja je na storyjima objavila videe i fotografije Blooma kako se druži sa stjuardesom, poteže za kosu svog oca Nenada, šeta do aviona koji vodi na safari, vozi u kolicima na aerodromu i izlazi iz zrakoplova koji je sletio na tratinu.

Kako je Bloom progovorio turski, pogledajte OVDJE.

Bloom često nasmijava korisnike društvenih mreža, a ništa drugačije nije bilo ni kada je dozivao tatu doma. Video pogledajte OVDJE.

Zašto je Maja htjela doma ugraditi šipku, otkrijte OVDJE.

