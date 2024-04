Maja Šuput priznala je tajnu s najluđe fešte na kojoj je bila, a organizirao ju je jedan svjetski poznati glazbenik: ''Slomila sam mu...''

Maja Šuput prisjetila se najluđeg tuluma na kojem je bila, a njegov organizator bio je slavni svjetski pjevač The Weeknd.

Naša pjevačica Maja Šuput na rođendanskoj zabavi časopisa Gloria pričala je najluđem tulumu na kojem je bila, a na njemu joj se dogodila i jedna nezgoda.

Pogledaji ovo Celebrity Ovakav outfit Majinog Blooma mnoga djeca ne žele nositi, no način na koji ga je on profurao pratitelji nisu propustili komentirati: ''Kakav šminker!''

Naime, zabavu je organizirao jedan od najvećih svjetskih glazbenika The Weeknd, a slavnom pjevaču Maja je slomila biljarski stol.

"Najviše sam tulumarila na Ibizi i Mikonosu. Kod Weeknda sam plesala na biljarskom stolu i slomila mu nogu. Srećom, on to nije doživio, a uz to mi je kod njega ostala i bunda - tako da taj party sigurno neću zaboraviti", ispričala je Maja za Gloriju.

Na Glorijinu zabavu Maja je stigla u kombinaciji kakvu nismo vidjeli ni u Hollywoodu.

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput podijelila je presladak razgovor sa sinom oko njezine haljine, evo zašto se Bloom naljutio na mamu!

Nosila je bordo korzet i plašt, a na glavi je imala i krunu s crvenim draguljima s kojom je izgledala poput prave kraljice.

Njenog outfita prisjetite se u našoj galeriji.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Odjevnu kombinaciju poput ove na zagrebačkoj špici još nismo vidjeli, našeg glumca bilo je teško ne uočiti

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Supruga Dalibora Matanića prvi put u javnosti od izbijanja afere, evo kako je reagirala kad je vidjela da ju se snima