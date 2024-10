Teško je povjerovati da se iza ovog lijepog osmijeha krije velika tuga: ''Bog je imao plan za mene i Bog je ovo sve znao!''

Maja Ignac u showu Supertalent svojim pjevačkim talentom i dirljivom pričom o životu prije i poslije dolaska u udomiteljsku obitelj dirnula je mnoge.

''Volim svirati, plesati, pjevati i slaviti Boga jer je Bog imao plan za mene i Bog je ovo sve znao, i zbog njega mi se promijenio život, i zbog njega mi se dogodilo ovo što mi se dogodilo'', započela je Maja Ignac svoju priču prije nastupa u showu Supertalent.

''Kod svojih bioloških roditelja sam živjela do svoje 11. godine, bilo je teško, jako je bilo teško. Živjeli smo u maloj kućici, nije to niti toliko bitno, sad da nismo imali vodu za piti, da se okupamo i to, već je najveći problem bio kod nas maltretiranje i zostavljanje, moje mame i mene. ''Ja pamtim svaki trenutak koji sam tamo doživjela. Kad sam drugima rekla da imam doma nasilje i da ga proživljavam, drugi su rekli da je kod Roma to normalno - nije normalno jer to nije normalno'', dio je potresne Majine priče.

''Znam po mom primjeru dok sam bila doma koji štit je imala moja majka, staviti djecu pred sebe i kao to je štit, nije to štit, jer taj čovjek udara i dijete i tebe, dijete može umrijeti. Dok su došli policajci, to jest specijalci su došli okružiti našu kuću, ja sam bila mirna jer sam znala da idem na dobro. Otišla sam u udomiteljsku obitelj, udomitelji, makar nisu moji rodtielji, ali kao da jesu, oni se brinu o meni. I danas se sjećam kad sam na sebi imala bijelu, čistu haljinu, jer nikad to nisam doživjela, osjećala sam se sigurno, osjećala sam ljubav. Ja nisam nikad imala rođendansku tortu, kad smo pekli torte, to je bilo nešto najljepše. Želja mi je da isto jednog dana budem udomiteljica i pomognem toj djeci'', rekla je Maja.

Maja se predstavila pjevanjem, ali je imala tremu pa je morala popiti vode i odmoriti da bi mogla krenuti dalje.

Tijekom njezinog nastupa plakalo se u publici, a i žiri je bio ganut.

''Ta količina pogleda koju si ti upućivala prema nama sa željom da dobiješ potvrdu da si dobra je bila toliko dirljiva. Ja nisam više znala kako da ti se smiješim na koji način, da kimam glavom, meni se jako sviđa način na koji pjevaš i emocija'', priznala je Martina.

''Pjesma je predivna, iznimno težak tekst'', dodala je Šuput, a onda je Maja objasnila.

''Ja sam ovu pjesmu posvetila svojoj teti kao svojoj drugoj majci'', priznala je.

''Mislim da smo svi osjetili da je ovo jedna priča koju ti pričaš'', rekla je Šuput.

