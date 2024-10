Ovaj genijalni čovjek natjerao je Maju Šuput da bude brutalno iskrena: ''Mislila sam da ste malo lud!''

Njegov talent nešto je što dosad nismo imali prilike vidjeti u Supertalentu, a Jovica Nikolić za sebe kaže da je neobično obični pjesnik.

Jovica Nikolić ovako je objasnio svoj neobičan talent koji je došao predstaviti, a gdje drugdje, već u Supertalent.

''Ja nisam penzioner koji ne izlazi nigdje, dupli lav sam u horoskopu. I Madonna je rođena 16. kolovoza, ta neka energija duplog lava me tjera i dalje na rad. Kad sam se smjestio u hotel dočekala me soba broj 103, inače broj 13 mi je sretan broj, dok sam radio bio sam na mjestu 1237 - kad se sabere 13, imam 67 i to daje 13, i moje ime i prezime daje 13'', ispričao je Jovica te dodao.

''Večeras ću se predstaviti svojim pisanjem i pričanjem na isto slovo, to je tehnika tautogram, sve riječi počinju istim slovom'', objasnio je, a onda stvarno briljirao.

''Imala sam lošu pretpostavku kako će ovo završiti, vi ste to demantirali'', priznala je Martina.

''Ja ću biti brutalno iskrena, ja sam mislila kad ste vi ušli da ste vi malo lud, ali vi ste genije'', poručila je Jovici oduševljena Maja.

''Fascinira me brzina kojom to izgovarate'', dodala je Martina.

''Svaka čast'', dodao je Fabijan.

''Jedino jedan jedinstveni Jovica može proći dalje kod nas'', zaključio je Davor.

