Zgodnom vaterpolistu iz Osijeka ispunio se dječački san: "Jako sam zahvalan što sam baš ja izabran!"

Luka Rimac natjecatelj je nove sezone showa "Survivor" koja 4. ožujka kreće s emitiranjem na Novoj TV.

U nedjelju 4. ožujka na Novoj TV počinje nova sezona popularnog showa "Survivor", a jedan od natjecatelja je 26-godišnji Luka Rimac.

Luka dolazi iz Osijeka gdje je završio jezičnu gimnaziju, a već šest godina aktivno se bavi ugostiteljstvom. Evo i kako nam se on pobliže predstavio:

"Pola godine sam u Istri, a pola godine u Slavoniji. U Poreču vodim restoran već dvije godine, te radim sve što je potrebno kako bi isti radio. Također bi rekao da mi je to najveći poslovni uspjeh do sada. Svakako da se vidim u tom poslu i ostatak života, rad sa ljudima, organizacija posla, raspored zaposlenika, nabavka robe, organizacija događaja u restoranu... sve su to stvari koje spadaju u opis moga posla. Smatram da me je taj posao dosta oblikovao kao osobu. Puno stresa i višegodišnji staž u ugostiteljstvu, oblikovalo me je u snažniji, spretniju i odgovornu osobu."

Luka se već 15 godina aktivno bavi vaterpolom, što smatra odličnom pripremom za sudjelovanje u Survivoru, s obzirom na izvrsno snalaženje u vodi.

"Voda je moj teritorij!" ističe, a evo kako voli provoditi slobodno vrijeme.

"Slobodno vrijeme provodim ponajviše u prirodi i druženju sa meni dragim ljudima. Volim planinarenje, vožnju biciklom, izlete, šetnje, obožavam skijati (svake godine barem 2 puta). Skok iz aviona i bungee jumping samo su neke stvari koje sam probao kako bi zadovoljio svoju potrebu za adrenalinom. Obožavam putovanja, ali baš obožavam, u tolikoj mjeri da ako nemam s kim ići, idem sam. Dosta sam putovao sam po svijetu. Smatram da solo putovanja samo mogu doprinijeti upoznavanju drugih kultura (upoznajem i pričam s lokalnim stanovništvom, te obilazim mjesta koja me zanimaju). Imam psa (Chow Chow), šetnje s njim me opuštaju, te smatram da će mi najviše faliti pas, hehe, i obitelj malo, da ne bude samo da mi pas fali", priča Luka i ističe kako smatra da je došlo vrijeme za najveću avanturu njegovog života, a to je Survivor.

"Pred ulazak u Survivor se osjećam jako uzbuđeno, te jedva čekam da show počne. Jako sam zahvalan što sam baš ja izabran od toliko ljudi. Od mene možete očekivati da ću se dati 100 posto u natjecanju. Od malena pratim Survivor i životni san mi je postati jedan od natjecatelja, što mi se upravo i ostvarilo. Svaku sezonu sam pratio do sada, te sam svaku sezonu sanjario kako ja prelazim sve te poligone i kako pomažem timu u poslovima u kampu. Najviše se veselim životu na otvorenom i pričama oko vatre sa mojim plemenom. Strategiju nemam, samo želim da bude jedan snažan i jak tim, pa neka najbolji pobjedi. Najviše me ozljeda može unazaditi u showu, ne volim gubiti, napravit ću sve samo da moj tim pobjedi, makar to bilo i najgore za mene"; iskren je Luka, koji je svjestan i svojih prednosti.

"Najveći adut koji mi može pomoći u Survivoru je taj da sam kao riba u vodi, smatram da ću u svim vodenim igrama biti među najboljima, za sve to je zaslužan vaterpolo. U životu me je najviše oblikovao odlazak od kuće, tada sam postao odgovornija i samostalna osoba. Smatram da mi odvojenost od obitelji i prijatelja neće pasti teško, show traje 3 mjeseca, nakon toga ćemo opet biti zajedno. Osobine koje smatram da su jako važne za preživljavanje na otoku su snalažljivost, ne odustajanje i jednostavno samo treba biti svoj. Planiram graditi prijateljske odnose za svojim plemenom, samo pozitivna i ugodna atmosfera nam može uljepšati boravak na otoku. Strategiju za stvaranje saveza nemam, zato što ga neće ni biti s moje strane. Moramo svi biti kao jedan, jedino tako možemo pobjeđivati u igrama. Smatram da mi sudjelovanje u Survivoru ne može donijeti ništa loše u životu, dapače samo dobre stvari", ističe.

Luka već zna i što će napraviti s nagradom, ako pobijedi u showu.

"Ako pobijedim u Survivoru, nagradu ću potrošiti na putovanje, te jedan dio uložiti u svoju budućnost. Pobjeda mi samo može olakšati ostvarivanje mojim poslovnih snova", zaključio je Luka.

