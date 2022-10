Luka Kolenko je svestrani 17-godišnji mladić kojemu je glazba u krvi, čak toliko da je uspio posvađati članove žirija showa Supertalent.

''Večeras ću pjevati svoju autorsku pjesmu'', najavio je Luka Kolenko svoj nastup u showu Supertalent pa dodao:

''U ckrvi sam počeo pjevati. Prvo sam počeo pisati psalme, inače pišem i na njemačkom i na engleskom. I onda sam počeo pisati ljubavne pjesme, pop balade. Cure su te koje inspiriraju, i to one posebne, najčešće moram upoznati osobu i onda zavrijede da napišem pjesmu. Kako su moji roditelji radili, mene je do 4. godine, pazila baka, ona je bila jako religiozna. U nekim neizvjesnim situacijama, uvijek se pomolim Bogu. Definitivno moj odnos s Bogom je sačuvan. Ja ću se truditi biti poput svoje bake'', priča Luka.

A evo kako je žiri reagirao na njegov nastup.

''Jako mi se sviđa što slušaš sebe i što po tome pišeš pjesme, ali ove emocije su te ponijele'', rekao mu je Fabijan.

''Ne mogu reći da razumijem tvoju patnju, ali razumijem da ti je to inspiracija za pjesme iako ovo što si ti izveo nije nešto što bih ja slušao'', objasnio mu je Davor.

''Tvoja izvedba je bila malo previše, moraš malo smiriti doživljaj, malo si se preunio, previše drame, emocija'', komentirala je Maja, a onda je red došao na Martinu.

''Mene je vrlo često na pozornici pojela emocija. Strast bi me preuzela do te mjere da bih počela fizički plakati. Iznimno sam sretna da Luka ne pripada većinski generaciji koji su izgubili širinu palete osjećaja. Fakat se ne šalim, klinci imu isti izraz lica i kad su sretni i kad su tužni. Luka je jedan mali slatki vanzemaljac koji se ne srami pokazati emocije. Emocije su ključ života, uzmite u obzir da i mi kao emisija možda imamo priliku poslati poruku i klinicima i generaciji da se ne treba sramiti onoga što jesmo'', poručila je Martina što je rasplakalo Luku.

A onda je krenulo glasanje. Martina je Luki dala prolaz, a Fabijan koji je bio nesiguran na kraju se također odlučio za ''da'' zbog Martinine poruke. No, Maja baš i nije bila na njihovoj strani.

''Fabijane, slomili su te publika i Martina. Ja sam nervozna jer si se slomio, nisam mislila da si takav, slomili su te jer si mekan. Davor će reći ne, a ostat će da sam ja presudila i sad će ispasti da sam ja jednom divnom emotivnom čovjeku prekinula karijeru. Evo kako vrši Martina pristisak na mene, ja volim emocije, ali evo iskreno, fakat me nisi taknuo i to tvoje stenjanje mi je išlo abnormalno na živce. No Martina nikad nije vršila pristisak na nas, pa ću sad na konto nje i ovog što je rekla ja ti dati da'', završila je Maja svoju priču.

No Davor je cijelu situaciju drugačije doživio.

''Ja Martina isto poznajem mlađu generaciju, ne živiš samo ti s mlađom generacijom. Slažem se da ljudi trebaju pokazivati emocije, ali se ne slažem da svi trebaju plakati i biti nesretno zaljubljeni i stenjati. Sviđa mi se kako sviraš, ali ne kako pjevaš'', zaključio je Davor.

''Nije me čak ni briga što ćeš reći, ali ti samo bacam protuargumente , ovo se zove konstruktivan razgovor'', dobacila je Martina Davoru na njegov komentar, a i on je njoj odgovorio.

''Ovo se zove upadanje i nepristojnost'', zaključio je Davor, a Luka je unatoč ovoj raspravi dobio prolaz za polufinale.

