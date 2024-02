Lucija putuje u Indiju, gdje će predstavljati Hrvatsku na 71. izboru za Miss svijeta!

Hrvatska predstavnica Lucija Begić već se mjesecima priprema za izbor Miss svijeta i spremna je predstaviti sebe i našu zemlju.

71. izbor Miss svijeta će se održati u Indiji od 18. 2 do 9. 3. kada se sprema veliko finale u New Delhiju. Hrvatska predstavnica Lucija Begić već se mjesecima priprema za to veliko natjecanje na kojem se osim ljepote i osobnosti misice iz svih krajeva svijeta boduju u važnim kategorijama sport, talent, top model, Head to head challenge, a s posebnom pozornošću prati se i segment pod nazivom ''Beauty with a purpose'', odnosno ljepota s razlogom kao okosnica samog natjecanja. Samo jedna od 120 predstavnica postat će nova Miss svijeta i naslijediti Karolinu Bielawsku iz Poljske.

"Lucija na 71. izbor Miss svijeta u Indiju putuje punih kovčega i u potpunosti je spremna predstaviti sebe i našu zemlju te će u svakoj od kategorija pokušati skupiti bodove ili izboriti pobjedu. Sve su kategorije jednako važne i za sve je kategorije Lucija spremna ,no najviše nade polažemo u sport s obzirom na njezinu stručnu spremu i obrazovanje, top-model i humanitarni projekt Beauty with purpose te Head to head challenge, odnosno intervju'', izjavila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss svijeta.

Velike nade za uspjeh polažu se i u dizajnersku haljinu u kojoj će se Lucija predstaviti na velikom finalu pred milijunskim auditorijem, čiji je autor naš poznati i cijenjeni dizajner Ivan Alduk, koji je uz prekrasnu haljinu Luciji pripremio i haljinu za kategoriju top-model.

"Obje haljine koje smo dizajnirali i u našem atelijeru pomno izradili za izbor Miss svijeta u posebno su efektnom plavom tonu. Smatram da je to mudra odluka jer ćemo našu Luciju automatski istaknuti među ostalim djevojkama. Haljina u kojoj se natječe u kategoriji top model je optočena sitnim perlicama, dugih je rukava s bodijem te prati liniju tijela, otkriva skoro sve, a opet pokriva sve i izuzetno je decentna. Naglasak je na otvorenim leđima, a dizajn stavlja fokus na Luciju, njeno vitko tijelo i prirodnu ljepotu. Smatram da je to izvrstan omjer za ovu kategoriju'' ističe Alduk. Glavna haljina u kojoj će Luciju vidjeti cijeli svijet je posebno osmišljena. Haute couture haljinu ručno smo radili duže od 100 sati, u tonovima je plave boje i u dizajnu je negdje između mora i neba, kako nam objašnjava dizajner. ''S obzirom na to da je Lucija iz Senja, poznatog po buri, a da Hrvatsku svi vežu uz predivno more, mi smo odlučili da je manje više te smo dizajnirali model inspiriran morem, burom i nebom. U raznim tonovima plave boje, haljina je optočena posebnim perlicama koje imitiraju valove, a pri dnu smo posebnom tehnikom stvorili tamniji ton, teksturu valova i nemirnog mora. Kroj haljine ističe sve tjelesne atribute, ali suptilno, dok efektni plaštevi dodaju dramatičan moment vjetra, pokreta. Vjerujem da će ova haljina, pa čak bi bilo bolje nazvati je kostim, biti izuzetno primijećena na izboru Miss Svijeta. Ideja je da Lucija u haljini izgleda kao da je izašla iz mora, sva osunčana, sjajne kože, mokre kose, wet make-upa, ma bit će izvrsna", pojašnjava Ivan Alduk.

Lucija će se u nacionalnim plesovima svijeta ''Dances of the World'' predstaviti u vrlo atraktivnoj posavskoj narodnoj nošnji, koju krasi bogata ogrlica od koralja. Za humanitarnu aukciju u sklopu organizacije Beauty with a purpose, koju je prije 50 godina osnovala direktorica Miss World Julia Morley, Lucija će ponijeti sa sobom umjetničku sliku rad našeg cijenjenog umjetnika Dimitrija Popovića. Hrvatska predstavnica se marljivo s trenericom Gabrijelom Kvesić pripremala i za kategoriju talent, u kojoj će se predstaviti mažoret plesom.

Kolekciju odjeće, za svaki dan boravka u Indiji za razna događanja, kreirala je dizajnerica Daniella Maleza koja joj je pripremila osam odjevnih kombinacija.

"Kreirala sam za Luciju kolekciju koja će komplementarno istaknuti njezinu osobnost, karakterne vrijednosti, inteligenciju, autentičnost i snagu žene koja suvereno vlada svakim prostorom u koji kroči, vizualno, energetski i komunikacijski", istaknula je Daniella Maleza, hrvatska modna dizajnerica. Sve odjevne kombinacije odišu elegancijom, profinjenošću i luksuzom jer dizajnerica njeguje "old money fashion" stil čime odiše i cijela kolekcija koju je pripremila za Luciju. Daniella je dizajnirala i kostim za talent nastup, kojem je inspiracija bogata hrvatska tradicija i kultura te specifičnost samog nastupa naše predstavnice. “Prilikom izrade korišteno je izvorno pamučno platno za izradu hrvatskih narodnih nošnji te elementi zlatoveza, a sama konstrukcija kostima omogućuje neograničeno kretanje što je u skladu s Lucijinim nastupom u kategoriji talent”, govori Daniella.

Da Lucija na izbor Miss svijeta putuje punih kovčega pobrinula se i poznata dizajnerica Katarina Mamić, koja joj je za ovu priliku kreirala pet prekrasnih haljina te Marina Matić, koja je izradila dva unikatna kupaća kostima sa pratećim kaftanima. Iz Vjenčanica Nikolina pripremili su glamurozne večernje haljine, a Prahir fine jewellery je za svaku odjevnu kombinaciju pripremio set luksuznog nakita. Da bi Lucija zasjala u najljepšem svjetlu pobrinuli su se poliklinika Sara, institut za ljepotu Dharma i Studio Marcela, koji su joj kroz niz radionica pokazali styling kose.

''Moram se posebno zahvaliti veleposlaniku Indije u Hrvatskoj Njegovoj Ekselenciji Raju Kumaru Srivastavi na svesrdnoj pomoći i savjetima te Ličko-senjskoj županiji i županu Ernestu Petryu, Nacionalnom parku Plitvička jezera i ravnatelju Tomislavu Kovačeviću koji su pokrovitelji promotivnog videa s kojim Lucija predstavlja Hrvatsku'', rekla nam je direktorica Direkcije Iva Loparić Kontek.

Luciji je prije puta u Indiju sreću poželjela aktualna Miss Hrvatske 2023. Tomislava Dukić, koja će Hrvatsku predstavljati na 72. Miss svijeta sljedeće godine. Indijski veleposlanik u RH, Njegova Ekselencija Raj Kumar Srivastava, također je prisustvovao eventu povodom Lucijina odlaska, a kako bi se približila indijska kultura, tijekom eventa serviran je poseban indijski čaj s mlijekom.

