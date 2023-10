Što se događa s Miss Hrvatske? Prvi put u povijesti našu zemlju predstavlja misica bez krune najljepše!

I bez održanog nacionalnog izbora, saznalo se koja će ljepotica predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem izboru Miss svijeta, bez da joj je službeno dodijeljena titula Miss Hrvatske. Zavrzlamu oko naše nove predstavnice objasnila je vlasnica licencije za In magazin, a naš će vam Davor Garić predstaviti damu koja će prvi put u povijesti braniti boje Lijepe naše na svjetskom izboru bez krune najljepše Hrvatice.

Iako će se ovogodišnji izbor Miss Hrvatske za Miss svijeta održati tek krajem studenog, već sada znamo koja ljepotica putuje na ovogodišnji svjetski izbor.



''Ja sam Lucija Begić, imam 23 godine, studiram kondicijsku pripremu sportaša na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu te radim kao kondicijska i fitness trenerica sa sportašima i rekreativcima'', kaže.



Te ovih dana pakira kovčege i odlazi u Indiju na svjetski izbor. Ako se pitate kako je moguće da imamo Miss prije održanog izbora, evo objašnjenja. Službena pravila nalažu sljedeće - ako se nacionalni izbor ne održi na vrijeme, na svjetski izbor putuje prva, odnosno druga pratilja posljednje izabrane Miss Hrvatske.



''S obzirom na nemogućnost prve i druge pratilje, one su to nama dokumentirano potkrijepile dokumentacijom o njihovoj nesposobnosti sudjelovanja na ovogodišnjem svjetskom izboru, Direkcija Miss Hrvatske je donijela odluku, zajedno sa direkcijom Miss svijeta, Miss World Limited u LOndonu čija je predsjedavajuća gđa Julia Morley, da ove godine na svjetski izbor putuje Lucija Begić, Miss Grada Zagreba 2021., dakle ona će predstavljati Hrvatsku na 71. izboru Miss svijeta'', objasnila je Iva Loparić Kontek, direktorica Direkcije izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta.



Lijepa sportašica s krunom Miss Zagreba 2021., ove se godine trebala natjecati na izboru Miss Hrvatske, no poziv da nas predstavlja u svijetu zvučao je mnogo uzbudljivije.



''Mogu reći da sam bila malo šokirana, oduševljena svakako, nisam uopće dvojila hoću li pristati ili ne. Zaista mi je čast predstavljatiHrvatsku na svjetskom izboru u Indiji'', kaže.



Postavlja se pitanje dobiva li Lucija sada i titulu Miss Hrvatske!



''Ne. Lucija nije Miss Hrvatske, ona je samo predstavnica Hrvatske. Mi ćemo svoju Miss Hrvatske dobiti 27.11. u Zagrebu koja će predstavljati Hrvatsku 2024. godine'', objasnila je Iva.



Zagrepčanka ličkih korijena na svjetskom će se izboru za krunu najljepše boriti u prednatjecanju u 5 kategorija: sport, multimedija, intervju, talent i top model. Nije teško pogoditi u kojoj ima najviše šanse.



''Pa rekla bih sport jer sam bivša sportašica i studiram na Kinezioođkom fakultetu u Zagrebu, tak da mi je svakako sport broj jedan, ali sito tako mislim da bih se mogla istaknuti i u intervjuu, imam što za reći i svakako kategorija top model'', kaže.



Poput svake misice, i Lucija ima svoju misiju.



''Promovirati tjelovježbu i zdrav način života, ne samo tjelesni nego i mentalni aspekt jer mislim da se to dosta zanemaruje danas u svijetu'', smatra.



''Ja radim i s osobama sa tjelesnim oštećenjima, kojima taj tjeleseni aspekt nije toliko bitan koliko ta podrška i mentalni aspekt, tako da bih svakako to promovirala u svijetu, da se osjećamo dobro u svojoj koži, da radimo na sebi i da budemo što bolje osobe'', kaže.



Vjerujemo da ste dosad već primijetili i Lucijin zaštitni znak. Ako ste se pitali misli li prije izbora štogod mijenjati u svojem osmijehu - odgovor je odlučno NE.



''Pa ja mislim da je to nešto što me čini drugačijom i posebnom i mislim da ne trebamo mijenjati ništa što nas čini autentičnima'', dodala je.



Samouvjeren stav isprepleten toplim karakterom, a sve upakirano u gracioznu ljepotu. Čini se da se Lucija na svjetski izbor ne ide samo dobro zabaviti.



''Pa idem se super zabaviti, ali isto tako idem i pobijediti'', poručila je.



Izbor Miss svijeta održat će u Indiji sredinom prosinca. Luciji želimo svu sreću.

