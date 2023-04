Naša najpoznatija plus-size manekenka progovorila o bolnom gubitku: "Moji snovi zauzeti su neostvarenim uspomenama s tobom"

Lucija Lugomer posvetila je emotivan status svojoj pokojnoj majci povodom njezina rođendana.

Najpoznatija hrvatska plus-size manekenka Lucija Lugomer progovorila je o bolnom gubitku.

Na svojem profilu na Facebooku posvetila je emotivan status svojoj pokojnoj majici povodom njezina rođendana.

"Moji snovi zauzeti su željama i neostvarenim uspomenama s tobom. Tamo ih živim i proživljavam. Tamo je jako toplo i sigurno. Tamo sam bez greške. Dovoljna i ovakva nesavršena. Nedostaješ mi do bola i ti to znaš. Hvala ti za ove jutarnje zrake sunca na današnjem maglovitom nebu tik da me podsjetiš da si tu i kada ti tiho kažem da te jako trebam, pa čak i onda kada se bojim to priznati ili izgovoriti bilo kome drugome na ovome svijetu. Sretan rođendan, MAMA", napisala je Lucija.

"Divna mlada ženo, vaša je majka ponosna na vas", "Najradije bih te zagrlila, sad odmah... kao mama", tješili su je pratitelji.

Lucija se pokojne majke prijetila i u prošloj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", u kojoj smo je gledali kao jednu od natjecateljica.

"Mama je umrla prije 18 godina, ja sam tada imala 11, dosta traumatično. Dosta sam rano shvatila da je život krhko vrijeme na svijetu. Moja mama išla je u baletnu školu, svirala je harfu, imala je vjevericu za ljubimca, bila je stvarno osoba s kojom guštom razgovaraš", ispričala je Lucija u showu uoči nastupa koji je posvetila upravo svojoj mami.

"Kada sam saznala da sam trudna, izbjegavala sam tu temu u glavi, ja ću tu traumu imati za cijelog života i neću to prekrižiti", priznala je tada i dodala kako u sinu Leonu vidi jako puno svoje mame.

