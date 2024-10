Novopečena supruga Janka Popovića Volarića ima velikih razloga za slavlje: ''Morali smo...''

Glazbenica Lovorka Sršen s grupom je objavila novi album, a sretnim vijestima pohvalili su se na društvenim mrežama.

Lovorka Sršen, pjevačica grupe ''Kensington Lima'' nedavno se udala za Janka Popovića Volarića, a sada je sa svojim bendom snimila treći studijski album.

Naime, grupa je na društvenim mrežama podijelila sretne vijesti.

''Naš treći album, The Beat That Saved Our Lives, je vani! Sniman tijekom protekle dvije godine u studijima u Zagrebu i Rijeci, većina pjesama je snimljena uživo u studiju, s kompletnim bendom koji svira istovremeno, uz minimum nadosnimavanja. Nisu naši stari bili u krivu, ima nešto posebno u tome dok bubanj grmi s gitarama, zato i naslov albuma. Hvala vam na praćenju i slušanju!', pisalo je na Instagramu.

Fotografijom su pokazali i kako su marljivo radili na albumu. U opisu ispod objave otkrili su i da je bend započeo s pričom 2016. godine u studija Marka Markovića koji im je producirao većinu pjesama s prvom albuma ''May''

''Osam godina kasnije putevi su nam se ponovno susreli zajedničkim radom na novoj pjesmi "Coming Out at Midnight". Morali smo to ovjekovječiti jednim zamućenim selfiejem'', napisali su iz grupe.

Inače, Lovorka se u rujnu udala za atraktivnog glumca, a više detalja o svadbi pročitajte OVDJE.

A kada je prvi put viđen u javnosti nakon svadbe, svi su gledali u samo jedno, a o čemu se radi pročitajte OVDJE.

Kasnije je pričao i pred kamerama našeg InMagazina, što je rekao pročitajte OVDJE.

