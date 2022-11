Ostavio je ženu zbog njezine prijateljice, a da je zaljubljen u nju priznao je tek nakon šest godina: "Jednostavno se dogodilo"

Ljubavna priča popularnog Stinga i Trudie Styler počela je kada je on bio u braku s bivšom suprugom Frances Tomelty, a danas su sretni i nakon 30 godina braka.

Legendarni glazbenik Sting koji je nedavno i u Zagrebu održao koncert za pamćenje je osim svojom glazbom, dodatnu pažnju javnosti i obožavatelja privlačio i zanimljivim ljubavnim životom.

71-godišnji Sting je u sretnom braku s Trudie Styler posljednjih 30 godina, a njihova je priča počela dok je on još bio u braku s bivšom Frances Tomelty, koja je ujedno bila i Trudiena dobra prijateljica. Par se upoznao 1976. godine, a šest godina kasnije glazbenik je priznao kako se zaljubio u nju.

"Njezine oči su blijede, blijedozelene, a preko lijevog obraza ima izblijedeli ožiljak koji izgleda kao da ju je životinjska kandža ozlijedila, oko zjenice lijevog oka. Čudno, ali ožiljak ni na koji način ne umanjuje njenu ljepotu. Naprotiv ona izgleda kao slomljeni anđeo", napisao je kasnije Sting u svojoj autobiografiji "Broken music" gde je otkrio i da se u nju zapravo zaljubio čim ju je upoznao.

Vijest da su vezi obznanili su nakon što je Frances rodila Stingovo drugo dijete.

"To je bila najmanje idealna situacija koju možete zamisliti. Niti jedno od nas nije ponosno na to kako se sve dogodilo, ali jednostavno se dogodilo. Voljeli smo se i živjeli zajedno, a onda smo dobili još djece. I to je naša života priča", ispričala je Trudie u jednom intervjuu koji je dala za magazin The Guardian.

Sting je pak u jednom od svojih intervjua odlučio otkriti i detalje iz njihove spavaće sobe pa je priznao da s Trudie uživa u tantričkom seksu koji je traje po sedam sati.

"Ideja tantričkog seksa temelji se na duhovnom činu. Ne znam koji je čišći ili bolji način pokazivanja ljubavi dvoje ljude. Stojim uz to", izjavio je Sting, a Trudie je kasnije pojasnila kako je za otkrivanje takvih detalja kriv njihov prijatelj Bob Geldof koji je zajedno sa Stingom davao intervju i da su tom prilikom obojica previše popila.

"Volimo se, no zapravo se i sviđamo jedno drugome i u tome je cijela razlika. Ljubav je strastvena, ali kada vam se netko toliko sviđa i volite biti u njegovu društvu, to traje puno duže", izjavio je Sting i Istaknuo kako je u braku sa svojom najboljom prijateljicom.

Sting i Trudie imaju četvero djece, a pjevač iz braka s Frances ima još dvoje djece.

"Nikada nisam mislio da ću biti otac. Slučajno sam postao otac šest puta - toliko sam pametan. To su najbolje slučajnosti u mom životu i najbolji su ljudi na svijetu", priča Sting koji ima i sedmero unučadi.

