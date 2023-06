S njom je varao prvu suprugu pa ga je i ona ostavila, a unatoč optužbama za nasilje njen odlazak glumac do danas nije prebolio!

Bill Murray navodno ima novu partnericu repericu Kelis, a svoju drugu suprugu koju nikad nije prebolio upoznao je dok je bio u prvom braku.

Bill Murray trenutno je tema svjetskih medija nakon što su krenula šuškanja da ima novu partnericu, 29 godina mlađu repericu Kelis.

Iako na prvu nemaju puno sličnosti koje bi ih mogle spajati, Murray i Kelis spojili su svoje puteve nakon što su jedno drugome postali utjeha zbog tragičnih sudbina njihovih prijašnjih supružnika.

Naime, 2021. godine preminula je Billova druga supruga Jennifer Butler. Njih dvoje rastali su se još 2008. godine, ali glumac je sve do posljednjeg trenutka prema bivšoj supruzi imao posebne osjećaje koji ga ne napuštaju ni danas.

Isto tako, Kelis je prošle godine ostala bez svog supruga Mikea More koji je preminuo od raka želuca.

Murray se oženio s Jennifer Butler 1997., nakon što je godinu dana prije ostavio svoju prvu suprugu Angelu Kelly. Još u braku s njom Murray je imao aferu s Butler, a njihova strast bila je jača od svega te je glumac zbog nje raskinuo prvi brak i oženio se njome.

Butler je bila kostimograf u ''Groundhog Dayu'', jednoj od Murrayevih najhvaljenijih predstava, kao i dizajnerica kostima za '''Firestarte'r i ''The Last of the Mohicans''.

Par je bio u braku više od desetljeća prije nego što je Butler 2008. podnijela zahtjev za razvod optužujući Murrayja za obiteljsko nasilje i ovisnost o seksu, alkoholu i kanabisu.

Butler je neočekivano preminula u dobi od 54 godine u siječnju 2021., a Murray se nije ponovno oženio od razlaza s Butlerom.

U njezinoj je osmrtnici stajalo: ''Oni koji su je poznavali pamtit će izuzetno ljubaznu i velikodušnu osobu, ženu od principa, apsolutnu pljuvačicu i žestoko odanu majku'', a takvu je pamti i glumac koji njenu smrt nikad nije prebolio.

Tijekom veze Murray i Butler dobili su četiri sina, Caleba (30), Jacksona (27), Coopera (26) i 22-godišnjeg Lincolna.

Osim četvero djece koje je dobio s Butlerom, Murray je imao i dva sina, Homera i Lukea s prvom suprugom Margaret Kelly, s kojom se vjenčao tijekom snimanja filma Stripes 1981. godine.

Murray je dugo nakon razvoda s Butler bio samac, a sada je zajednički jezik čini se našao s poznatom glazbenicom.

