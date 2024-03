Šokantna odluka jedne od najvećih glazbenih zvijezda, kolege i obožavatelji je mole da se predomisli: "Nisam se za ovo zapisala, odustajem!"

Lizzo je na društvenim mrežama da odustaje od glazbe, a njezina objava izazvala je lavinu reakcija.

Popularna američka glazbenica Lizzo šokirala je obožavatelje novom objavom na društvenim mrežama.

Pjevačica hitova "Truth Hurts" i "Good as Hell" na svojem profilu na Instagramu objavila je da odustaje od glazbe, a pojasnila je i što je kumovalo toj iznenadnoj odluci.

"Umorna sam od toga da me svi u mom životu i na internetu razvlače uokolo. Sve što želim je stvarati glazbu, činiti ljude sretnima i pomoći da svijet bude malo bolje mjesto nego što je bio prije mene. No, počinjem se osjećati kao da me svijet ne želi u njemu. Stalno se suočavam s lažima koje pričaju o meni za klikove i preglede... Stalno sam predmet izrugivanja zbog svojeg izgleda... Ljudi koji me uopće ne poznaju prozivaju me zbog mojeg karaktera i omalovažavaju me. Nisam se za ovo zapisala - odustajem!" napisala je, a objavom je izazvala lavinu reakcija kolega i obožavatelja koji je mole da ne odustane od glazbe.

"Lizzo, ne odustaj, volimo te", "Trebaš nam", "Nemoj nikad odustati, samo se odmori", "Volimo te kraljice", "Ne daj im da pobjede", nižu se komentari.

Inače, Lizzo se prošle godine suočila s teškim optužbama za seksualno uznemiravanje i neprijateljsko radno okruženje. Protiv glazbenice pravog imena Melissa Viviane Jefferson i njezine producentske kuće Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) podignuta je optužnica koju su pokrenule tri njezine bivše plesačice, Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez, uz tvrdnje da su bile izložene seksualnom, vjerskom i rasnom uznemiravanju, diskriminaciji zbog invaliditeta, napadima i pritvaranju od strane glazbenice.

Pogledaji ovo Celebrity Američka reperica oglasila se nakon skandaloznih optužbi svojih plesačica: ''Inače nemam običaj...''

Grammyjem nagrađena američka pjevačica poznata je po svom zagovaranju tjelesne pozitivnosti i inkluzivnosti u svojoj glazbi te svojem reality showu Watch Out For The Big Grrrls. Međutim, sve je to palo u vodu nakon što su plesači optužili Lizzo da je skrenula pozornost na debljinu plesačice Arianne te je posramljivala zbog toga što se udebljala.

Lizzo se o ogradila od tih optužbi, tvrdeći da plesačice lažu.

