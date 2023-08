Gnjusne optužbe na račun slavne glazbenice šokirale su svijet, plesačice su razotkrile njezine skandalozne zahtjeve!

Lizzo i njezinu producentsku tvrtku tužile su tri bivše plesačice, Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez, zbog seksualnog uznemiravanja i neprijateljskog radnog okruženja.

Protiv reperice Lizzo, pravog imena Melissa Viviane Jefferson, i njezine producentske kuće Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) podignuta je teška optužnica koju su pokrenule tri njezine bivše plesačice.

Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez tvrde da su bile izložene seksualnom, vjerskom i rasnom uznemiravanju, diskriminaciji zbog invaliditeta, napadima i pritvaranju od strane reperice.

Davis i Williams otpuštene su, dok je Rodriguez dala otkaz zbog užasnog ponašanja, rekli su odvjetnici.

Kako se navodi u tužbi, tijekom koncertne turneje nakon koncerta u Amsterdamu u veljači 2023. godine plesačice tvrde da ih je Lizzo zvala u noćni izlazak, a završile su u čuvenoj četvrti Crvenih svjetiljki. Jedan posjet klubu pod imenom Bananenbar navodno je rezultirao time da je Lizzo izvođače poticala da dodiruju gole izvođače.

''Stvari su brzo izmakle kontroli. Lizzo je pozivala članove ekipe da naizmjenično diraju striptizete, hvataju seksualna pomagala iz spolnih organa plesačica i jedu banane koje vire iz njihovih vagina'', stoji u tužbi.

Davis je napisala da ju je Lizzo prisiljavala da dodirne grudi jedne striptizete. Tužitelji tvrde da je samo mjesec dana kasnije Lizzo prisilila plesačice da prisustvuju sličnoj situaciji.

"Tužitelji su bili zaprepašteni koliko je malo obzira Lizzo pokazala prema tjelesnoj autonomiji svojih zaposlenika i onih oko nje, posebno u prisutnosti mnogih ljudi koje je zaposlila", stoji u tužbi.

Grammyjem nagrađena američka pjevačica poznata je po svom zagovaranju tjelesne pozitivnosti i inkluzivnosti u svojoj glazbi te svojem reality showu Watch Out For The Big Grrrls. Međutim, sve je to palo u vodu nakon što su plesači optužili Lizzo da je skrenula pozornost na debljinu plesačice Arianne te je posramljivala zbog toga što se udebljala.

Lizzo je također dobacivala psovke svojim plesačima i ponašala se agresivno prema tužiteljici Williams pucketajući zglobovima i udarajući šakama", navodi se u pritužbi.

U tužbi se naglašava i navodno ponašanje Shirlene Quigley, voditeljice Lizzoina plesnog tima. Ona je navodno plesačice napadala zbog upuštanja u seksualne odnose prije braka, a na društvenim je mrežama raspravljala o nevinosti jedne plesačice.

"Čini se da je zapanjujuća priroda načina na koji su Lizzo i njezin menadžerski tim postupali sa svojim izvođačima u suprotnosti sa svime što Lizzo javno zastupa (...) dok privatno svoje plesače ponižava na načine koji su ne samo nezakoniti već i apsolutno demoralizirajući", rekao je odvjetnik tužiteljica Ron Zambrano.

Ove vijesti o reperici šokirale su javnost koja je dosad imala vrlo pozitivno mišljenje o mladoj reperici. Svojim ponašanjem i isticanjem da se debljine ne treba stidjeti bila je inspiracija mnogima, ali posljednje činjenice koje joj nikako ne idu u korist bit će jedino o čemu se priča ako se ne dokaže suprotno.

