Liječnik zvijezde Beverly Hillsa opisao je njezine posljednje trenutke: ''Najteže je bilo to što još nije bila spremna otići...''

Glumica Shannen Doherty preminula je u subotu nakon dugogodišnje borbe s rakom.

Vijesti o smrti glumice Shannen Doherty, najpoznatije po ulozi Brende iz Beverly Hillsa, sve je jako rastužila.

Tijekom dugogodišnje borbe s bolesti glumica je u svom onkologu, doktoru Lawrenceu D. Piru pronašla i prijatelja, a on je sada opisao njezine posljednje trenutke.

Bio je uz nju kad je zauvijek otišla, a sad je naziva nevjerojatnom ratnicom te priznaje da je situacija za nju posljednjih tjedana bila poprilično teška kad je njezino zdravlje u pitanju.

''Kliknuli smo na prvu. Ponekad se to jednostavno dogodi. Znali smo što misli ono drugo kao da smo se godinama poznavali prije tog našeg susreta i tako je bilo sve dokad nas nije zauvijek napustila'', ispričao je liječnik koji je liječio glumicu.

''Ključno je naći liječnika koji vas sluša i cijeni ono što mu pričate. Nije svaki pacijent s rakom isti'', istaknuo je liječnik te dodao:

''Kad bi Shannen saznala neku novu činjenicu ili neku novu ideju na svom medicinskom putu, odmah bi me nazvala i razgovarali bismo o tome, vidjeli ima li u tome neke važnosti i kako bi se moglo uklopiti u njezino liječenje'', priča.

''Nije razmišljala ni na jedan drugi način osim da će pobijediti bolest i uživati u životu. Nismo razgovarali o tome koliko joj je ostalo do kraja života jer je jednostavno željela uživati u svakom danu, ali ne kao da joj je to posljednji, već kao da je to početak potpuno novog poglavlja za nju'', otkriva liječnik.

''Borila se do samog kraja i nije vjerovala da će je bolest pobijediti, zbog čega su i drugi oko nje vjerovali u to'.'

No, nažalost, bolest je bila jača.

''Posljednjih tjedana situacija je postala puno teža i bilo je jasno da sve ide u nekom drugom smjeru. Mi smo se nastavili boriti, voljeti, nadati se i podržavati je'', govori liječnik, koji je bio uz glumicu kada je preminula.

''Posljednje sate provela je na udobnom mjestu, spavala je i bila je okružena bliskim ljudima, odabranom grupom prijatelja koji su joj bili podrška. Bili su to jako lijepi trenuci, puni ljubavi, ali i jako tužni. Najteže je bilo to što još nije bila spremna otići jer je voljela život'', priznao je liječnik.

Od glumice su se ovih dana javno oprostili brojni kolege i prijatelji.

