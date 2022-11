Lidija Bačić počastila nikad boljim pogledom na svoju bujnu pozadinu, obožavatelji su izvan sebe: "Božanstvena ženo!"

Lidija Bačić zapalila je Instagram videom u kojem je u badiću s tangama okrenula kameri leđima.

Pjevačica Lidija Bačić redovito časti obožavatelje svojim seksi izdanjima, a zadnjim videom koji je podijelila na Instagramu zapalila je društvenu mrežu.

Pogledaj i ovo Atraktivna kako god Lidija Bačić bez teksta ostavlja i fotografijama koje nisu golišave, evo kako su njeni pratitelji reagirali na ovaj prizor

Lile se snimala kraj bazena, a pozirala je u badiću s tangama okrenuta kameri leđima, pa je u prvom planu bila njezina bujna pozadina, koju je pokazala i u krupnom planu.

"Najzgodnija!", "Kakav prekrasan pogled", "Najseksi žena svijeta", "Predivna si!", "Božanstvena ženo", "Savršena", "Ovako se zaljubim", "Bomba", pisali su joj obožavatelji koji su zbog prizora bili izvan sebe.

Lidija je poznata i po tome što ne uređuje fotografije i snimke koje objavljuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za DNEVNIK.hr.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Poznati su detalji poroda Blanke Vlašić, smještena je na odjel intenzivne njege, a njezin muž nije mogao zadržati suze!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ana Rucner s dečkom priredila show na Jamajci, prolaznici su zastajali i snimali ih mobitelima!