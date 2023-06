Grdović i Bačić zagrljeni stali pred fotografe, ali zbog onog što je Lile nosila, nitko nije gledao u njega!

Lidija Bačić između priprema za CMC festival otkrila je što treba imati muškarac koji bi nju uspio zavesti, a pozirala je i s našom glazbenom legendom Mladenom Grdovićem.

Pjevačica Lidija Bačić priprema se za nastup na CMC festivalu, a tamo je srela i svog kolegu pjevača Mladena Grdovića.

Lile i Mladen potom su zajedno pozirali za fotografe, a Grdović nije skrivao sreću na licu što se fotografira s jednom od najljepših Hrvatica.

Zgodna Lidija kraj njega je opet istaknula svoju figuru u uskoj crnoj suknji i topu smeđih nijansi ispod kojeg je pokazala isklesani trbuh.

A na konferenciji za medije, Lidija je za Dnevni avaz otkrila ljubi li trenutačno nekog i što treba imati onaj pravi koji može zavesti Lidiju.

''Može me osvojiti muškarac koji ima stav, koji zna što hoće, duhovit i pametan... Ali stav je najvažniji, to čime muškarac zrači'', rekla je Lidija.

Brojne zanima ima li Lidija nekog u svom životu, a evo i odgovora na to pitanje.

''A sad jesam li sam slobodna... Recimo to ovako, kad se pojavi onaj pravi, sigurno ću ga javno pokazati i svi će znati tko je taj posebni'', govori Bačić.

Lile inače često objavljuje seksi fotografije, a ponosi se i time što svoje fotografije i videa ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

