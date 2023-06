Nevjerojatni prizori s koncerta glazbenika koji je hrabro progovorio o borbi s bolesti, evo što je publika napravila kad više nije mogao pjevati!

Lewis Capaldi otkazao je najavljene koncerte i objavio da se na neko vrijeme povlači sa scene.

Škotska pop-zvijezda Lewis Capaldi rastužila je brojne obožavatelje objavom nakon nastupa na festivalu Glastonbury.

26-godišnji pjevač, kojemu je prošle godine dijagnosticiran Touretteov sindrom, dobio je napadaje za vrijeme izvođenja pjesme "Someone You Loved", zbog čega nije mogao kontrolirati svoj vokal, pa mu je publika na Glastonburyju pomogla završiti pjesmu, a nakon nastupa donio je tešku odluku.

"Pozdrav svima. Za početak hvala Glastonburyju što me primio, što ste pjevali kad mi je to trebalo i za sve nevjerojatne poruke nakon toga. To mi stvarno puno znači. Iako vas ovo vjerojatno neće iznenaditi, nije mi nimalo lako napisati i žao mi je što vas moram obavijestiti kako uzimam pauzu od turneje u doglednoj budućnosti", objavio je pjevač na svojem profilu na Instagramu.

"Nekada sam mogao uživati u svakoj sekundi nastupa poput ovog i nadao sam se da ću se u tri tjedna odmora uspjeti oporaviti. No istina je da se još privikavam na posljedice Touretteova sindroma i u subotu je postalo očito da trebam posvetiti još vremena svojem mentalnom i fizičkom zdravlju kako bih mogao nastaviti raditi sve što volim još dugo vremena", objasnio je.

"Znam da sam nevjerojatno sretan što mogu uzeti slobodno vrijeme kada drugi ne mogu i volio bih se zahvaliti svojoj nevjerojatnoj obitelji, prijateljima, medicinskom osoblju i svima vama koji me podržavate na svakom koraku kroz dobra vremena, a još više ove protekle godine, kada mi je to i trebalo više nego ikad. Jako mi je žao zbog svih koji su planirali doći na moje koncerte prije kraja godine, no trebam se osjećati dobro kako bih nastupio po standardima koje zaslužujete. Nastupanje svaku večer je nešto o čemu sam oduvijek sanjao, pa je ovo najteža odluka u mojem životu. Vratit ću se čim budem mogao", poručio je Lewis u objavi koja je rastužila njegove brojne obožavatelje, koji su mu uputili brojne poruke podrške.

Capaldi je i ranije otvoreno govorio o svojoj borbi s Tourettovim sindromom, ali i o problemima s mentalnim zdravljem, točnije anksioznosti.

U sklopu najavljene turneje "Broken by Desire to Be Heavenly Sent" trebao je održati još 24 koncerta, a posljednji je bio zakazan za Belfast 3. rujna.

