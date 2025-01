Lepa Brena za ozljedu u zagrebačkoj Areni dobila pozamašnu odštetu, iznos će mnoge šokirati!

Lepa Brena nakon loma noge u zagrebačkoj Areni dobila je odštetu od osiguranja, evo o kolikom se iznosu radi.

Svi i dalje pričaju o teškoj ozljedi Lepe Brene na trećem koncertu u Zagrebu krajem prošle godine.

Brena je slomila nogu nakon čega je završila na operaciji, ali o oporavku se nije previše morala brinuti jer se dobro osigurala.

Naime, pjevačica ima policu osiguranja koja je štiti od ozljeda tijekom radnog vremena, u njezinom slučaju tijekom koncerata i nastupa, piše Kurir.

Izvor je za srpski portal rekao i koliku je odštetu dobila.

''Brena itekako vodi računa o svom zdravlju, životu i okolnostima koje mogu dovesti do ozljeda. Svjesna je da se ozljede događaju na radu i zbog toga godinama uplaćuje osiguranje. Čini mi se da na godišnjoj razini plaća iznos od 1000 eura i da je za ozbiljnu ozljedu koja joj se nedavno dogodila dobila 30.000 eura. Time je platila sve neophodne troškove operacije, lijekova i rehabilitacije'', rekao je izvor za Kurir.

Inače, Brena je i sama nedavno progovorila o toj kobnoj noći.

''Od šoka nisam mogla spavati, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspjela sam sklopiti oči na nekoliko sati. Sjedeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to dogodilo. Naravno da sam plakala, bila sam vrlo tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se dogodilo u životu, i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu pogledati taj video jer me on tjera na plač.''

Nakon što je malo došla k sebi, održala je već par nastupa, ali u sjedećem položaju.

Zbog ozljede su odgođena i dva koncerta u Zagrebu, a nove datume pogledajte OVDJE.

