Leonarda DiCaprija napali zbog bijega avionom pred požarom: "Budi dosljedan!"

Zbog požara koji već gotovo tjedan dana uništavaju područje Los Angelesa, 150 tisuća ljudi je moralo u evakuaciju, zbog čega već danima traju humanitarne akcije prikupljanja pomoći za žrtve. U pomoć stanovništvu stigle su i brojne poznate osobe, bilo da fizički pomažu u prihvatilištima, poput princa Harryja i Meghan Markle, ili da novčano pomažu, poput Beyonce s 2,5 milijuna dolara.

Međutim, ova humanitarna kriza izazvala je kritike u čijem centru su dugogodišnji aktivisti za ekologiju, a jedan od njih je Leonardo DiCaprio. Kako su izvijestili američki i svjetski mediji, DiCaprio koji je godinama govorio o potrebi za zaštitom okoliša, pobjegao je privatnim avionom u Meksiko zajedno s djevojkom Vittorijom Ceretti.

Fotografije para kako su stigli u zračnu luku razljutili su korisnike društvenih mreža, koje su DiCaprija prozvali licemjerom.

'CLIMATE WARRIOR' LEONARDO DICAPRIO JUST ESCAPED THE LA FIRES ON HIS PRIVATE JET



Leonardo and his model girlfriend Vittoria Ceretti were spotted arriving in Cabo San Lucas Mexico on a private jet amid the devastating LA fires.



Source - Daily Mail pic.twitter.com/1DoTrByc0p