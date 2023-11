DiCaprio si je do svog 50. rođendana zacrtao jedan cilj, evo koju želju mora ostvariti u sljedećih godinu dana

Leonardo DiCaprio sljedeće godine napunit će 50 godina, a dotad želi ostvariti još jednu želju.

Leonardo DiCaprio otkrio je jedan cilj koji želi postići prije svog 50. rođendana sljedeće godine.

U svom intervjuu za Good Morning America zvijezda Titanica podijelila je svoj iznenađujući odgovor:

''Znaš što? Samo još jedan film'', rekao je holivudski glumac, prije nego što je ponovno naglasio: ''Još jedan film''.

Ranije u intervjuu Leonardo i Chris čudili su se godinama koje lete, a voditelj je pitao: ''Imaš 49 godina. Kako se to, dovraga, dogodilo?''

''Nemam pojma'', kroz smijeh je odgovorio rođeni DiCaprio.

Da Leo ima već 49 mnogi ne mogu vjerovati, a svojom željom o još jednom filmu mnoge je na prvu zabrinuo jer je njegov odgovor zvučao kao da ova holivudska zvijezda više ne planira snimati filmove.

No, na radost mnogih to se neće dogoditi, a obzirom da svake godine snimi novi film, Leu je želja da do svoje 50-e uspije upisati još jednu uspješnicu.

Inače, DiCaprio je često tema medija, ali ne zbog svojih filmova već zbog činjenice da stalno ljubi djevojke mlađe od 25 godina. Njegova sadašnja djevojka je Vittoria Ceretti, a odmah su krenule i šale da ljubav neće dugo potrajati jer će za nekoliko mjeseci i ona napuniti 26 godina.

