Pjevačica napustila Matiju Cveka i oglasila se o novom početku: "Pamtit ću ovih šest godina, tu i tamo možda pustiti još koju suzu"

Lara Demarin napustila je Cvekov bend The Funkensteins i objavila solo pjesmu "Dodir".

"Pamtit ću ovih šest godina kao najljepše glazbeno i životno iskustvo, tu i tamo možda pustiti još koju suzu, ali vrijeme je da svoju glazbenu priču nastavim sama. Bilo je samo pitanje trenutka kad ću se odlučiti na ovaj korak. Izlazim iz pratećeg benda Matije Cveka - The Funkensteins i to obilježavam solo singlom 'Dodir'", izjavila je Lara, a pjesmu možete poslušati već sada.





Lara je s Matijom Cvekom i bendom The Funkensteins surađivala od 2018. godine i bila je dio cijelog putovanja kroz sve faze stvaranja i zajedničkog muziciranja sve do posljednjeg albuma "Vile se ovdje igraju" čija je i koautorica uz ostale članove benda. Nastupala je na brojnim velikim pozornicama diljem regije, a za pjesmu "Ne moram ni ja" kao dio The Funkensteinsa zaslužila je nominaciju za Porin u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom.

Paralelno je radila i na izgradnji svoje solo karijere, a sada je konačno došla do faze kad se u potpunosti može posvetiti vlastitoj glazbi. Nova faza počinje novom sjajnom pjesmom "Dodir", čiji je zadatak nadmašiti prošlu uspješnicu "Ne dam ti da znaš" koja se više tjedana zadržala pri vrhu hrvatskih glazbenih top-ljestvica.

"Mala family MC & The Funkensteins zauvijek će ostati jedna od najdražih uspomena u mom životnom albumu, ne želim se opraštati niti biti predramatična jer gledam na ovo kao novi odlomak koji je samo čekao svoj trenutak. Veselim se probati i vidjeti što mi sve ovaj iskorak i nova pjesma donose", rekla je Lara.

Pjesma "Dodir" nastala je prije dvije godine, a inspirirana je stvarnim događajem. Autor glazbe je Larin brat Luka Demarin, a tekst potpisuju zajedno. Produkcijska kuća Performer Point pod palicom Igora Drvenkara i Darija Mihića dala je pjesmi onaj pravi R’n’B štih koji prati Larin izričaj uz sjajni aranžman na kojemu je sudjelovao Tin Švegović.

Mnogi će se poistovjetiti s temom pjesme koja govori o pomirenju sa završetkom bliskog odnosa te pokušaju prebolijevanja gubitka osobe s kojom smo nekad dijelili najintimnije trenutke - svaki dodir tražit će drugo mjesto.

Za režiju, scenografiju, color, edit, lighting i montažu spota snimanog u Tepih centru zaslužna je iznimno talentirana Tina Kadoić s kojom Lara dugo surađuje. Iako je ideja spota prvobitno bila malo drugačija, sadašnja verzija ispala je još bolja jer su plesači Lana Antunović i Mario Nebosenko odradili i više nego sjajan posao na zanimljivoj lokaciji. Glava projekta bila je Larina dobra prijateljica Jelena Đukanović, a za odličan modni odabir zasluge idu stilistici Loreni Gečević.

U svoje energične spotove Lara implementira ples kako bi se kroz koreografiju i pokrete prenijela emocija i energija R’n’B štiha koji u pjesmi "Dodir" dolazi do izražaja.

Mlada glazbenica je svjesna izazova pozicije izvođača, ali kako sama kaže, na kraju uvijek prevlada činjenica da ju ništa ne ispunjava ni približno kao stvaranje i izvođenje glazbe. Ispred talentirane pjevačice su brojni veliki projekti preko kojih će ju publika u naredno vrijeme jako dobro upoznati, a novi početak će definitivno obilježiti kreativni zanos budući da je nekoliko pjesama već spremno za objavu.



"Put solo izvođača jako je nepredvidiv i rizičan, ali želim jednog dana samoj sebi priznati kako sam se maksimalno posvetila zadanim osobnim ciljevima i ne žaliti za propuštenim prilikama zbog manjka hrabrosti u ovom trenutku", zaključila je Lara.

Novu pjesmu "Dodir", kao i Larine singlove "Uz tebe" i "Ne dam ti da znaš" možete čuti uživo u pratnji njezina sjajnog benda već 21. prosinca u klubu SAX, gdje će osim toga izvoditi i obrade R’n’B pjesama i hitova ranih 2000-ih u sklopu samostalnog klupskog projekta.