Glamurozna pojava Larise Lipovac Navojec za prvo izdanje spektakla koji se jedva čekao!

Ove nedjelje plesna čarolija opet je zavladala malim ekranima, a dio nje ponovno je kao članica žirija i Larisa Lipovac Navojec.

Za laskavu titulu pobjednika nove sezone showa ''Ples sa zvijezdama'' bori se 13 plesnih parova koje će s Igorom Barberićem, Markom Cibocijem i Frankom Batelić ocjenjivati i Larisa Lipovac Navojec.

''Prošle godine smo se malo ufuravali u to sve skupa i malo ispitivali teren, a ove godine ću biti malooo stroža, ali neću bit prestroga'', izjavila je Larisa za In magazin prije same emisije, a ako je suditi po prvoj emisiji, kao i prošle sezone oduševljavat će nas svojim modnim kombinacijama.

Za prvu emisiju odabrala je srebrnu, šljokičastu kombinaciju - baš kako i priliči ovom spektkularnom showu.

