Pogledajte trenutak kad je Larisa Lipovac Navojec isključila mikrofon Marku Cibociju usred emisije uživo!

Nakon što su Marco Cuccurin i Paula Tonković izveli svoju sambu, uslijedili su komentari žirija koji su prošli poprilično zanimljivo zbog čina Larise Lipovac Navojec.

U desetoj emisiji popularnog showa "Ples sa zvijezdama" po prvi puta se u žiriju dogodila vrlo vesela i neočekivana situacija.

Naime, nakon što su Marco Cuccurin i Paula Tonković otplesali sambu, prvi je s komentarima krenuo Marko Ciboci koji je razočarao Larisu Lipovac Navojec svojim mišljenjem.

"Vidim da ti ne idu baš ti pokreti kukovima", poručio je Marko.

Larisa se na to odmah ustala kako bi odvojila kablove Markovog mikrofona i rekla: "Okej, samo malo, čekaj samo da...".

"Ovako je puno bolje", iskomentirao je voditelj Igor Mešin.

Svi su prasnuli u smijeh, a onda je Larisa ipak ponovno spojila kablove.

"Jesi li ga čuo što je rekao?", upitala je Franka Marca nakon neočekivanog čina.

"No s druge strane gledajući, ispravite me ako griješim. Otplesao si apsolutno svaki "bounce" korak u ovoj koreografiji i svaka ti čast na tome. S obzirom da sam ti to rekao - ja sam te prije upozoravao na energiju da je moraš kontorlirati, sad mi je drago da si konačno u ovom plesu kontrolirao energiju", rekao je Ciboci za kraj.

A dobre komentare uputile su Larisa i Franka.

''Prokletstvo sambe nije uzrokovalo padove, super mi je kako si ti predan i pažljiv, sve što ti Paula kaže ti primjenjuješ'', zaključila je Larisa.

''Samba je izgleda tvoj ples, ne vjerujem da sam to izgovorila'', bila je kratka Franka.

