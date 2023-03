Larisa Lipovac Navojec ostala je bliska s bivšim mužem i nakon što su oboje nastavili dalje: "Imamo fantastične partnere, volimo provoditi vrijeme zajedno''

Larisa Lipovac Navojec s nama je podijelila svoje dojmove o novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", a otvorila nam se i o svojem privatnom životu, u kojem su joj sve kockice posložene.

Larisa Lipovac Navojec članica je žirija showa "Ples sa zvijezdama" drugu godinu zaredom.

Kao jedna uspješna plesačica, to joj je uloga zasluženo pripala, a iz istog razloga i nju jako veseli biti dijelom ovog showa.

"Uživam u ovoj ulozi. Uživam u druženju, zabavi i plesu kojeg po meni nikada dovoljno", kazala nam je Larisa.

Ono čemu se također jako radovala su i kolege iz žirija, Marko Ciboci, Franka Batelić i Igor Barberić, koji su također sudjelovali u prošloj sezoni.

"Kada provodite sa nekime intenzivno vrijeme normalno je da se zbližite. Nije lako ocjenjivati kandidate, davati komentare.

Tako da suosjećamo jedni s drugima, puno pričamo, smijemo se, zabavljamo... kliknuli smo svi skupa ja mislim. I to mi je drago. Jako mi je lijepo sa mojim kolegama", ističe Larisa.



Prošla sezona showa osvojila je i prestižnu medijsku nagradu Zlatni studio u kategoriji TV zabava, a Larisa ne skriva koliko joj to priznanje znači.

"Mislim da je potpuno zaslužena nagrada. Drago mi je da su gledatelji i publika prepoznali koliki je trud svih ljudi uključenih u projekt uložen. Gledatelji vole i jedva čekaju spektakularnu zabavu. A ovaj show je upravo to. Svaka nagrada vam izmami osmijeh na lice, pa tako i ova", ponosno poručuje.

I Larisa je u prošloj sezoni showa osvojila gledatelje svojim glamuroznim izdanjima, a ove nastavlja u istom tonu te da čak i podiže ljestvicu malo više.

"Što se tiče stylinga tu se prepuštam timu koji je angažiran za ovaj projekt. Oni točno znaju što i kako žele. Kako me vide. Prošle godine smo se upoznali i odredili smjer i okvir. Ove godine to nadograđujemo. Vjerujem da ćete uživati u svim kreacijama", kaže.



Sada kada se show već lagano zahuktao, zanimalo nas je i kakvi su joj dojmovi oko ovogodišnjih natjecatelja i kako bi ovu sezonu usporedili s prošlom.

"Ne želim uspoređivati ni sezonu ni kandidate. Prepuštam se plesu, a put je nepredvidiv. Nekada brzo napreduješ, opet nekada stagniraš dok materijali ne 'sjednu' u tijelo. Čini mi se da su svi krenuli su jako dobro. Veselim se svemu što su pripremili. Neka me zadive i iznenade", odgovara diplomatski.



A što se u njezinu životu promijenilo od zadnje sezone showa "Ples sa zvijezdama"?

"Pa ne previše... Sretna sam da sam kroz ovaj projekt upoznala neke nove ljude, sklopila prijateljstva. Ostalo je uvijek bilo dinamično, puno projekata, posla", kaže Larisa, koja je već odavno navikla ne to da je ljudi zaustavljaju na ulici, jer je iza nje više od 30 godina uspješne karijere, koja još traje.

"Već jako dugo me ljudi prepoznaju kao plesačicu i koreografkinju. Na to sam jako ponosna jer me moja upornost i kontinuiran rad doveo do toga da me se identificira sa plesnim medijem. Prije 30-ak godina kada sam počinjala svoj plesni put bilo je nezamislivo baviti se 'samo' plesom. Ja sam dokaz da se plesom možeš baviti kroz toliko segmenata. To je predivan, slojevit i plemenit posao. Tako da su ljudi vrlo ugodni kada mi se obraćaju, poštuju me i cijene. Svjesni su da baviti se plesom u Hrvatskoj nije jednostavno", ističe.



Zanimalo nas je i kakva je Larisa privatno i koliko se razlikuje od onog što imamo priliku vidjeti na televiziji.

"Privatno juri sa probe na probu uglavnom u trenirci, tajicama, hoodicama. U sportskom sam izdanju. Ništa štikle, samo tenisice. Kosa zategnuta uglavnom u repu ili punđi. Puno na telefonu, za kompjutorom. Organizira, predaje, koreografira, piše projekte. Paralelno je majka, žena, domaćica... Uglavnom multipraktik. Daleko od glamura!" priznaje.

Poznato je i da je Larisa u sretnoj dugogodišnjoj vezi, no rijetko je imamo priliku vidjeti u društvu dečka Hrvoja.

"Jesam da, u sretnoj sam vezi i to mogu s ponosom reći. Moj partner je najbolji na svijetu. Imam svu podršku i pomoć ovog svijeta. Ne znam kako bi stigla sve obavljati da njega nema pored mene. Moram priznati da unosi red u moj umjetnički kreativni nered. On je obiteljski čovjek i baš nas nekako okuplja. Kada imamo slobodno vrijeme najviše volimo provoditi vrijeme sa Grgurom. Pobjegnemo na neko putovanje, izlet ili jednostavno ostanemo doba u obiteljskoj idili", pohvalila nam se.



Larisa je sa svojim bivšim suprugom, glumcem Goranom Navojcem, ostala u dobrim odnosima te je zadržala i njegovo prezime, pa smo je upitali i ima li neki savjet za druge kojima to ne uspijeva.

"Pa nema tu puno filozofije. Stavili smo dijete na prvo mjesto. On treba i tatu i mamu jednako. Mi smo se razišli u miru. Kao prijatelji. Uvijek smo bili vrlo otvoreni, jednostavni i nesvadljivi. Imamo i fantastične partnere. Volimo provoditi vrijeme zajedno. Ne znam... nemam poseban savjet osim da ljudi pokušaju biti normalni ne biti bijesni ili ljuti. Rastava nije jednostavan proces, ali važnije je ostati prijatelj, u dobrim odnosima i biti zajedno tu za svoje dijete. Znam da to nije uvijek moguće, ali Goran i ja smo valjda imali sreću", kaže.



Još jedna zanimljivost oko Larise je i da se tijekom dugog niza godine, koliko je prisutna na domaćoj sceni, jako malo promijenila, a evo u čemu je tajna njezine mladolikosti.

"Mislim da su ples, trening i aktivan život zaslužni za to. Naravno ima nešto i u genetici", otkriva.



Na kraju je uputila poruku gledateljima "Plesa sa zvijezdama" i onima koji će to tek postati.

"Gledajte nas pratite nas biti će vatreno, plesno i dinamično", poručuje Larisa.