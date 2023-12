Lana Klingor svoje pratitelje nasmijala priznanjem da radi ono što i mnoge druge žene: "Život je prekratak"

Lana Klingor Mihić javila se svojim pratiteljima na Instagram priči i pokazala im što je napravila nakon što se prejela u restoranu.

Influencerica i bivša pjevačica Lana Klingor Mihić podijelila je na svojoj Instagram priči dojmove iz jednog zagrebačkog restorana.

Lana je cijelu večer uživala isprobavajući različite specijalitete, a potom je učinila nešto što je nasmijalo njezine fanove.

"Ok. Raskopčala sam se. To znači da vrijedi svakog centa. Ok, i da moram skinuti 6 kilograma. Ali život je prekratak", napisala je na fotografiju na kojoj je pokazala raskopčan šlic pa objasnila kako je najsretnija kad je sita.

Fotografiju možete pogledati u našoj galeriji.

Klingor sa svojim pratiteljima rado dijeli situacije iz svakodnevnog života, a nedavno je tako podijelila svoju šokiranost gužvom u shopping centru netom prije blagdana.

"Dakle ljudi, ovo sumanuto kupovanje u zadnji čas, ova histerija u shopping centrima, ove sirote blagajnice koje više ne znaju gdje je lijevo... Evo ja ne znam, sve sam trebala kupiti u 10. mjesecu još, a ne u zadnji tren", objasnila je Lana.

Lana je danas majka triju kćeri, a sa suprugom Antom Mihićem u sretnom je braku od 2013. godine.

