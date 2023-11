Naša pjevačica pohvalila se novim jesenskim imidžem: "Život je stvarno prekratak za dosadne frizure i jednu te istu boju"

Lana Klingor Mihić u nizu fotografija pokazala je svoju novu boju kose koja joj savršeno pristaje.

Pjevačica i influencerica Lana Klingor Mihić svoju kratku smeđu kosu, zamijenila je jesenskom nijansom.

Objavila je fotografije s bakrenom bojom kose i tako oduševila sve svojim novim izgledom kojim je i ona sama više nego zadovoljna.

Ova boja jednostavno joj pristaje savršeno te je istaknula njezine svijetloplave oči, a to su joj u komentarima poručile i kolegice, ali i ostatak pratitelja.

"Život je stvarno prekratak za dosadne frizure i jedno te istu boju", započela je u opisu pa dodala:

"Bojala sam se blajh kupke i bilo koje opcije koja uključuje blajh, što je najčešće najbrži i jednostavniji način skidanja tamne boje ali to neminovno ošteti kosu, pa volim stručnost i strpljenje", nastavila je objašnjavati koliki je to proces bio da bi došla do ove boje.

Sedam sati kasnije shvatila je jedno:

"Jako je zanimljivo promatrati kako se boja mijenja ovisno o svijetlu. Ova zagasita sa naslovne fotke mi je top, pa će to svakako biti boja koju ćemo koristiti dalje".

"Predobro ti stoji", poručila je Ella Dvornik, "Kako ti stoji, uh" nadovezala se Paula Sik koja je ujedno bila i Lanina inspiracija za ovu nijansu.

"Woow, kako dobro", "Jaoo, volim te", "Koja si ti moćna žena", "Odlična", "Predivna", nizalo se u nastavku komentara.

