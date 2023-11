Momčilo Otašević komentirao ljubavna povezivanja s kolegicama, ali i titulu miljenika žena koju nosi već 10 godina: "Samo odmahnem rukom!"

Prošlo je točno deset godina otkad se glumac Momčilo Otašević prvi put pojavio u jednoj domaćoj seriji. Otad do danas osvojio je srca publike. Kako se on prisjeća tih dana, što misli o različitim medijskim napisima te gledaju li ga djeca na TV-u, podijelio je s Dijanom Kardum za IN Magazin.

Kad se 2013. godine pojavio u ulozi liječnika Filipa u seriji "Zora Dubrovačka", domaća se publika jednostavno zaljubila u Momčila Otaševića. Ovaj glumac tada je imao tek 23 godine.

"Neki dan netko se sjetio, Ivica se šalio, šef vozača, kaže sjeća se prije deset godina, dolazi neki mali iz Crne Gore i ja sam tada vozio neki dobar auto jer sam snimio neku seriju pa sam sve što sam zaradio uložio u auto. Da sačuvam novac, da ne potrošim jer sam mlad, i veli Ivica čekam sad nekog malog, mali dolazi s dobrim autom kao što je ovo. I sad se šalimo - gdje je ono vrijeme kad su nas vozili razvozili, stalno se nešto mijenja, ali deset godina ovako je proletjelo", priznao je Momčilo.

Ta mu je uloga donijela veliku popularnost na našem području, a brzo su ga počeli oslovljavati i titulom miljenika žena.

"Ja ti nemam neki odnos prema tome, to je tako. Jedino što ti ubode oko je neki ružan naslov, jedino to primijetiš, ovo fino ili blesavo, to nekako prođe ispod radara, samo te bocne kad netko baš zabiberi", izjavio je Momčilo.

A uz tako bogatu karijeru, bilo je različitih napisa, pa i povezivanja s kolegicama.



"Vjeruj mi ne obraćam pažnju više. Ako me netko moj pita samo odmahnem rukom", dodao je.

Ono o čemu ipak radije govori njegova su djeca, koja ga katkad prate na predstavama i tijekom snimanja.



"Ovo ljeto su bili kad smo radili baš Ćelavu pjevačicu, ali nisu bili na probi jer kad je proba radi se, to je ozbiljan posao i onda ne bih ni ja bio skroz koncentriran. Ali evo jučer sam bio s Mašom ovuda. Ona uživa, ode u make up, šminka ona njih, vrzma se po setovima, zabavno joj je", otkrio je Momčilo.

Možda danas sutra i oni zaplove glumačkim vodama.



"Ma volio bih da idu svojim stopama, pa ako budu slične mojim neka ih, samo da idu svojim stopama i da budu sretni u životu i da rade to što vole. Nekako i meni je bilo tako, bilo je izvoli sine što hoćeš, upisao sam četiri, pet fakulteta, na kraju se vratio glumi", kaže Momčilo.

Momu sada gledamo u ulozi Janka u seriji "Kumovi", no uz to glumi u predstavama, filmovima. A volio bi se okušati i u stranim produkcijama.



"Bi definitivno, možda se nekad i desi i nešto vani. Sad se i počinje događati na ovim prostorima i da se snima kod nas i da naši glumci snimaju vani, ali sam ja nekako uvijek bio prezaposlen po ajmo reći bivšoj državi. Stalno sam negdje evo kao i sad Zagreb- Beograd - Banja Luka u tri dana", otkrio je.

S obzirom na pretrpan raspored, za njega onaj stereotip da su Crnogorci lijeni baš i ne vrijedi.



"Vrijedi, mi smo sigurno doktori za lijenost i za fjaku, to magistar doktor nauka za lijenost. Ali kad radim, radim. Kad ne radim, kad mogu sve je podređeno ljenčarenju. To se rijetko desi, ali se desi. Ideal slobodnog vremena i možda savršenstvo u životu je kad ja i moj kum sjedimo kod mene na Njeguše i kad kum izgovori - Kume jel nam dosadno - jes to, ajde sad da nam je dosadno 24 sata možemo li", ispričao je Momo.

A uz njegov raspored, vremena za takvo uživanje ipak nema mnogo.

