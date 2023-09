Ovo je novi celebrity par: O njima se dugo šuškalo, a sad su strastvenim poljupcima potvrdili svoju vezu!

Kylie Jenner i Timothee Chalamet potvrdili su višemjesečna šuškanja i strastvenim poljupcima svima pokazali da su novi sretni ljubavni par i to na koncertu Beyonce.

Ono o čemu se već mjesecima šuška sada je napokon i potvrđeno - jedna od najpoznatijih reality zvijezda i influencerica Kylie Jenner i holivudski glumac Timothee Chalamet u sretnoj su vezi.

Kylie i Timothee stigli su zajedno na rođendanski koncert Beyonce u Los Angelesu, a u VIP dijelu među brojnim drugim poznatima uhvaćeni su kako se ljube i grle poput zaljubljenih tinejdžera.

Na društvenim mrežama brzo su se proširile snimke novog para, a čini se da nova ljubav oboma godi sudeći po njihovim sretnim licima dok su izmjenjivali nježnosti. U jednom trenu Kylie je grlila novog dečka s leđa, a on je ljubio njezine ruke koje su mu bile oko vrata.

Naime, u travnju ove godine počelo se šuškati da su Kylie Jenner i Chalamet u vezi, no službene potvrde nije bilo, kao ni zajedničkih fotografija. Ali, sada je situacija drugačija.

Sve je snimio reporter Chris Gardner i to objavio na društvenoj mreži X, odnosno bivšem Twitteru.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet have officially gone public with their relationship after being seen kissing at Beyoncé’s concert in Los Angeles pic.twitter.com/rXEBB3Mddu