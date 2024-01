Neutješni Kiki Rahimovski prisjetio se oca na tužnu obljetnicu: ''Tata, lažu kad kažu da manje boli...''

Kiki Rahimovski prisjetio se očeve obljetnice smrti te objavio emotivan status na Instagramu.

Aki Rahimovski napustio nas je prije točno dvije godine, a njegov sin Kristijan Rahimovski tužne obljetnice sjetio se i objavio dirljivu poruku na svom Instagram profilu.

"Nedostaješ, tata. Lažu kad kažu da manje boli kako vrijeme prolazi...", napisao je glazbenik iznad fotografije svog oca.

"Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao... Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo i to. Imali smo nekih trzavica zbog toga, meni je bilo jako teško shvatiti u to vrijeme, još dok je bila Jugoslavija, kako možeš vidjeti tatu na TV-u... Ali kako sam se počeo baviti glazbom, i ja sam počeo raditi greške kao tata. Shvatiš da to nije tako lako", priznao je Kiki za makedonske medije.

"Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se... Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli. On se nije htio miješati u moju glazbu, a ni ja u njegovu", objasnio je.

Aki je iza sebe ostavio i neutješne partnericu Barbaru i njihovu kćerkicu Antoniju, koju je dobio dvije godine prije smrti, te dvoje djece iz prethodnih brakova - sina Kristijana, kojeg je dobio u prvom braku, i kćer Edinu, koju je dobio s drugom suprugom Ingrid, s kojom je u braku proveo 40 godina.

I dok je Kristijan dobro poznato ime na domaćoj glazbenoj sceni, Akijeva kći Edina, koja se nakon udaje preziva Vukojević, nikada nije htjela biti javna osoba, pa je zato i otac izbjegavao govoriti o njoj, a više o njoj pisali smo ovdje.

Podsjetimo, Aki je preminuo 22. siječnja u bolnici u Novom Mestu, u kojoj je završio nakon što mu je naglo pozlilo. Imao je 66 godina.

