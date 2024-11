Ovo su reakcije na priznanje muža Blanke Vlašić da imaju otvoreni brak: ''Mogao je to i prešutjeti...''

Hrvatska javnost ostavila je puno komentara na temu intervjua Rubena Van Guchta, a mi smo izdvojili samo neke.

Proteklih nekoliko dana hrvatska javnost pratila je detalje intervjua koji je za emisiju "Het huis" dao sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić Ruben Van Gucht.

U slučaju da niste upoznati s time, Van Gucht je priznao kako sa suprugom ima otvorenu vezu te da ona zna za još nekoliko njegovih partnerica, što je dovelo u prvi plan i ženske noge koje su se pojavile za vrijeme njegova javljanja tijekom Europskog prvenstva.

Mnogi korisnici društvenih mreža imali su svoj komentar na cijelu temu.

"Za sve sam čula, ali za otvoreni brak nisam", "Ako je tako, čemu vjenčanje u crkvi?", "Đe ga nađe?!", "Blanki to nije trebalo, da je ovakav ponižava!", "Meni to osobno ne bi odgovaralo", "Mogao je prešutjeti. Ipak to utječe na njezine poslove. Ako im već paše takav brak. Ako ne, brzo će ona dalje", "A gdje ga nađe, muko moja", "Nema šta, muž i zet za poželjeti! Čak i mislim bolje i biti single nego s takvim de*****om od čovjeka!", "Od prvog dana bio je ljigav, ali ONA je odabrala", piše u komentarima na Facebooku te se nastavlja: "To je njezin život, ako je njoj dobro tako živjeti u braku, onda neka joj tako i bude. Sama je tako odabrala, pa sad neka tako živi", "Ljudi su posve izgubili svoje dostojanstvo, ni pameti, ni vjere, ničega tu nema, ljubavi, niti će je biti. Što je gore, njima je to normalno??!", "Ne znam što je odvratnije, njegova želja da ljudi saznaju kako žive ili gnusni komentari o toj temi."

Ima i onih koji ga brane: "To je bar pošteno. Puno njih ima afere, a prave se da su vjerni, ali s njezine strane čudno mi je što je na to pristala i još se vjenčala u crkvi", "Čuo sam puno stvari koje se mogu poistovjetiti. A s vašom privatnošću autsajderi se ne moraju truditi. Puno poštovanja", "Upravo sam vidio ovo. Hrabro kako opstaješ u životu. Možda bi više trebalo ovo raditi, onda je mrzovoljnost možda više izvan ovog svijeta", "Što je točno bilo šokantno? Koga boli stvar je li neki par 'klasičan' ili su u otvorenom braku. Dajte, ljudi, barem se primaknite drugoj polovici 20. stoljeća, kad nam je 21. stoljeće nedostižno daleko", "Nebitno je. Njihov život, njihova stvar kako žive ili ne žive", "Licemjerniji su oni koji varaju sa strane nego oni koji to rade uz dogovor", "Mi ne znamo tuđe razloge, a volimo odmah osuditi i oblatiti. Ne možemo šutjeti. Tko nas je pozvao da osuđujemo? Živimo svoj život, a druge ljude ostavimo na miru".

