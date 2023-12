Kakva transformacija od audicijske emisije Supertalenta: Na pozornici kao da se pojavila neka potpuno nova osoba!

Svoje glasnice za finale pripremila je i mlada 15-godišnja Međimurka Kiara Cenko koja je na audiciji s gledateljima podijelila priču o borbi s depresijom, a zatim oborila žiri s nogu izvedbom kultne pjesme ''I Will Always Love You''.

''Na audiciji sam bila jako nervozna i mislila sam da ću se onesvijestiti zbog treme. Točno onako kad sam počela pjevati, zatvorila sam oči, duboko sam udahnula i samo je teklo. Sve mi se činilo kao da sam u snovima, voljela bih se nastaviti baviti pjevanjem. Vidim da sam rođena s tim, kad sam sebe gledala na televiziji osjećala sam se nestvarno. Gledam u sebe ali to nisam ja. Nisam očekivala takve rekacije od obitelji i prijatelja, svi su bili oduševljeni, dalo mi je to samopouzdanje. Trenutno gledam pozitivnije na budućnost, osjećam se sigurnije i trudim se najviše što mogu, ovaj nastup će mi pomoći još bolje s borbom s anksioznošću i depresijom. Ovo iskustvo će mi promijeniti život, to mi je najveći san'', rekla je Kiara Cenko prije svog polufinalnog nastupa u showu Supertalent.

A evo kakvi su bili komentari žirija.

''Ja uopće nisam vidjela da si ti imala tremu, nema šanse. Odavde si bila tako samouvjerena, iznimno ozbiljno si to vidjela, izabrala si jako tešku pjesmu, ovaj put mislim da si ostvarila sve po što si došla, otpjevala si maestralno, opušteno, moćno, snažno, sjajno'', pohvalila ju je Maja.

''Ja sam ti već rekao da si ti nebrušeni dijamant, a jako mi se sviđa kako brusiš svoj dijamant u svakom pogledu. Došla je jedna osoba tada, a došla je potpuno nova osoba sada'', primijetio je Fabijan.

''Svaki komentar od kolega potpisujem'', bila je kratka Martina.

