Legendarni glumac nakon Hrvatske pomutnju napravio u Njemačkoj, glavna tema medija njegova je partnerica: ''Ljudi ne mogu prijeći preko činjenice...''

Poslije spektakularnog koncerta u Hrvatskoj Keanu Reeves trenutačno je u Njemačkoj, gdje je snimljen na Moto GP-ju s partnericom Alexandrom Grant.

Keanu Reeves krajem lipnja fanove u Hrvatskoj oduševio je nastupom na INmusic festivalu, a tijekom vikenda snimljen je u Njemačkoj na Moto GP-ju, gdje mu se pridružila dugogodišnja partnerica Alexandra Grant.

Slavni par preuzeo je svu pozornost fotografa, a vidljivo je koliko su zaljubljeni i uživaju u vremenu koje provode zajedno. Osmijehe s lica nisu skidali, izmjenjivali su poglede pune pažnje i držali se za ruke.

Par se na crvenom tepihu zajedno prvi put pojavio 2019. godine, nakon čega se tu i tamo pojave skupa na javnim događanjima. Svoju ljubavnu priču trude se što je moguće više zadržati daleko od očiju javnosti.

Potvrda njihove veze izazvala je brojne komentare, a puno se komentirao njegov izbor partnerice jer su neki smatrali da se ne uklapa u holivudske standarde.

''Mislim da me taj tjedan kad smo potvrdili vezu nazvala svaka osoba koja me poznaje'', priznala je kasnije Alexandra, a dodala je i da joj je Keanu velika inspiracija za njezine radove.

"Kod Keanua volim to što guramo jedno drugo da izgradimo nove ceste. On mi je velika inspiracija. Tako je kreativan, tako je ljubazan. On jako naporno radi", otkrila je.

Grant je tema svaki put kad se pojavi u javnosti, a gotovo niti jedan članak ne prolazi bez činjenice da njeguje svoju sijedu kosu i da ne izgleda poput ostalih glumica i partnerica slavnih muškaraca koje su ''ženstvene''.

''Čini se da ljudi ne mogu prijeći preko činjenice da srcolomac izlazi sa zrelom ženom, a ne s gipkom mladom djevojkom napumpanih usana i sablasno nepokretnog lica", jednom je prilikom cijelu situaciju komentirala poznata novinarka Kate Spicer.

"Što to ljudima smeta u ovoj vezi? Je li to što su gotovo iste dobi? Je li to što, iako je zgodna žena, nije konvencionalno lijepa poput ostalih? Grant je uspješna umjetnica koja govori tri jezika, podučava i redovito unaprjeđuje svoj posao. Ali gdje su grudi, bokovi i sjajna duga kosa koji sugeriraju da je ona važna i primjer? Ne izgleda kao da mu može roditi petero djece. Jer općepriznata je istina da bi zgodni bogataš zauvijek trebao imati mlađu, zgodniju ženu. Osim ako nije bila u braku s njim, indoktrinirani smo da vjerujemo da sredovječna žena jednostavno ne pristaje uz sredovječnu mušku ikonu'', zaključila je Spicer.

Specifična ljepotica rođena u Ohiju radi bavi se umjetnošću otkako je 1994. godine diplomirala povijest i studijsku umjetnost na koledžu Swarthmore. Poznata je po razmjeni s piscima kao izvorom inspiracije za svoje skulpture, slike, crteže i videoradove, a otud i njezina suradnja s Keanuom, koji se uz glumu bavio i poezijom.

Iskoristila je svoj umjetnički talent kako bi 2008. osnovala filantropski projekt grantLOVE, koji proizvodi i prodaje originalna umjetnička djela i izdanja u korist umjetničkih projekata i umjetničkih neprofitnih organizacija.

Što se tiče partnerstva Alexandre i Keanua, njih dvoje imaju povijest koja seže godinama unazad, prvi su put zajedno surađivali na slikovnici za odrasle ''Oda sreći'' 2011. nakon što su se navodno upoznali 2009. godine.

Knjiga je bila uspješna i potaknula ih je da zajedno naprave svoju drugu knjigu ''Sjene" 2016. godine, a Grant je fotografirala Reevesa dok je snimao nastavak ''Johna Wicka''.

1/47 >> Pogledaji ovu galeriju +42 Celebrity Brad Pitt više ne skriva sreću s 26 godina mlađom partnericom, sa sobom ju je poveo na veliki događaj, gdje je ukrala svu pozornost

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Partnerica Šime Vrsaljka podijelila rijetke prizore bivšeg Vatrenog s njihovom djecom, otkrila je kako provode ljeto

Pogledaji ovo Celebrity Iva Majoli pohvalila se fotografijama s Wimbledona, s njom je i suprug, kojeg inače rijetko pokazuje

Pogledaji ovo Celebrity Pojavila se informacija o Thompsonu koju su fanovi željno iščekivali: ''Šuškanja su sve glasnija...''

Pogledaji ovo Celebrity Srpska folk-zvijezda oplela po nastupu kolege kojem je obožavatelj lizao stopalo: ''Koliko je ovo sve poremećeno!''

Pogledaji ovo Celebrity Howard iz Teorije velikog praska danas izgleda neprepoznatljivo: Prizori u zapuštenom izdanju govore samo jedno!

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji srpski youtuber opljačkan je na Pagu: U pitanju je vrtoglava cifra, a nudi i nagradu za pronalazak lopova

Pogledaji ovo Celebrity Što se zbiva s Milanom Stankovićem? Nekada je bio jedan od najpopularnijih izvođača, a onda je potpuno nestao sa scene