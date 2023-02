Neutješna kći Miroslava Ćire Blaževića snimljena je na njegovu posljednjem ispraćaju, dosad je nismo imali priliku vidjeti

Na posljednjem ispraćaju Miroslava Ćire Blaževića pojavila se i njegova kćer Barbara koju smo rijetko imali priliku vidjeti u javnosti.

Na zagrebačkom groblju Mirogoj održan je posljednji ispraćaj Miroslava Ćire Blaževića, a od trenera svih trenera oprostili su se njegova obitelj, prijatelji, suradnici i brojni drug poznati Hrvati.

Na sprovod je došla i Ćirina kćer Barbara, koju smo rijetko imali priliku vidjeti u javnosti i živi u Floridi sa suprugom američkim časnikom, s kojim ima sina i kćer. Neutješna Barbara pokrila je suzne oči sunčanim naočalama, a fotografi su je snimili s njezinom obitelji.

Posljednjem ispraćaju prisustvovao je i Ćirin sin imenjak Miroslav sa svojom obitelji, a fotografi su na komemoraciji zabilježili emotivan trenutak između Ćirine supruge i sestre.

Ćiro je često znao govoriti o svojoj djeci i nije skrivao da ima miljenika.

"Roditelji su uvijek ambiciozni kad su djeca u pitanju. Nemam se pravo potužiti, ali mislim da mi je sin najbolji. Tu sam vrlo pravičan, a to mislim možda i zato što je on najviše sa mnom", otkrio je jednom prilikom.

Njegov miljenik nedavno ga je izveo i u šetnju Zagrebom, prilikom koje su ih snimili i fotografi.

"On nije samo moj otac, on je otac nacije, on je otac igrača, on ima svojih sinova", ispričao je Miroslav Blažević Junior za IN magazin, a tada je otkrio i da ga zbog imena redovito pitaju što mu je Ćiro.

"Pitaju me, kako da ne, to je ime koje zahtijeva, koliko god ga je teško nositi, toliko ga je i lako nositi", priznao je, a dodao je i kako je njega i sestre ipak u najvećoj mjeri odgojila njihova majka.

"On nije imao previše vremena biti tu, koliko god je mogao biti, bio je. Majka nas je odgojila, ali je njegov autoritet uvijek bio tu", ispričao je Ćirin sin.

No zato je Ćiro imao vremena posvetiti se svojim unucima, kojih je imao šestero.

"Unuci ne pokazuju veliki interes za mene, ali ja sam im dobar djed. Unuci su mi perfektni, nemam razloga da se požalim", pohvalio se Josipi Pavičić u rubrici IN magazina "Sasvim opušteno".

Podsjetimo, Miroslav Ćiro Blažević preminuo je u 88. godini nakon duge i teške bolesti.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Bivši suprug Nine Badrić pojavio se u javnosti nakon dugo vremena, pogledajte kako izgleda danas

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Legendarni Vatreni poslije dugo vremena viđeni skupa na istom mjestu, dosta su se promijenili od slavnih dana