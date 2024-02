Naša lijepa glumica pokazala lice bez imalo šminke: ''Fotke koje svakodnevno viđamo nisu realne''

Glumica Katarina Baban pokazala je kako izgleda bez trunke šminke pa progovorila o sitnim nepravilnostima s kojima se svi bore.

Naša glumica Katarina Baban javila se na Instagramu s novim fotografijama na kojima je pozirala bez trunke šminke.

Usporedila je dvije fotografije, jednu prirodnu i jednu koju je malo uredila i pokazala da nitko nije savršen te da se svi bore sa sitnim nepravilnostima kože.

''REALITY vs INSTAGRAM. Koža nije ispleglana fotka provučena kroz filtere. Nikako. Pa ni ona najsavršenija koža. Koža ima teksturu. Flekice. Prištiće. Pore. Ožiljke. Bore. I to je normalno. Svi ju želimo dovesti do savršenstva i blagoslovljeni su oni (mogu ih na prste jedne ruke nabrojati) koji nemaju nikakav problem s kožom. Fotke koje svakodnevno viđamo nisu realne. Stvaraju iskrivljenu sliku stvarnosti pa time (čak i nama starijima) rade komplekse. Ne mogu ni zamisliti koje posljedice to ostavlja na mlade curke. Imam sreću pa sam probleme s prištićima i tenom prolazila u periodu kada društvene mreže nisu bile sveprisutne. Da jesam - ne znam kakav trag bi ostavilo na moju psihu. Samopouzdanje mi je i ovako bilo narušeno'', napisala je.

''Da se razumijemo, bitka još traje i pomirila sam se s tim da će trajati vječno. Jednostavno imam takvu kožu. Sad sam na miru s tom činjenicom. Dajem sve od sebe da bude što zdravija i ljepša, ali nisam više opterećena time da mora izgledati savršeno. Jer ne mora. Uz dobru prehranu, profi savjet i odgovarajuću njegu mogu se čuda napraviti'', dodala je.

Volite li više prirodne ili uređene fotografije? Prirodne

Uređene Prirodne

Uređene Ukupno glasova:

Katarinu smo gledali u brojnim domaćim hit-serijama, poput "Dar mar", "Drugo ime ljubavi", "Zlatni dvori" i "Najbolje godine", a krajem prošle godine ostvarila joj se i velika glumačka želja jer je dobila svoju prvu monodramu, "Puni pansion", u kojoj mijenja čak 22 uloge.

Također, uz to što je uspješna glumica, Baban stoji iza vrlo popularnog modnog brenda Lilith by Katarina Baban.

Od 2015. godine u sretnoj je vezi s partnerom Igorom Subotićem kojeg rijetko pokazuje, a nedavno je za In magazin otkrila zašto se ne planiraju ženiti.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević u novom videu pokazala kćerkicu i nježne trenutke s njom: ''Prelijepo te vidjeti ovako sretnu!''

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Nekad i sad Tko je supruga našeg glumca koji se nedavno našao u financijskim problemima? Pojavile su se njihove stare fotografije na kojima su plesali ludo zaljubljeni