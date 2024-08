Otkriveni mučni detalji iz života pjevačice koju je u jednom danu snašla dvostruka tragedija: ''Kad je ljubomorna osoba tvoja majka...''

Mariah Carey u jednom danu izgubila je majku i stariju sestru. Odnosi u obitelji su oduvijek bili jako zapetljani, a glazbenica je dio ispričala u memoarima.

Popularna pjevačica Mariah Carey objavila je u ponedjeljak kako je u istom danu ostala bez majke Patricije i sestre Alison. Majka joj je imala 87 godina, a sestra 63. Glazbenica je za strane medije izjavila da joj je srce slomljeno zbog velike tragedije, ali da su odnosi u njenoj obitelji oduvijek su bili zapetljani.

Dio obiteljske povijesti Carey je iznijela u svojim memoarima ''The Meaning'' iz 2020. godine. Tamo je pisala o odnosu s majkom, sestrom i bratom Morganom. Njena majka Patricia bila je operna pjevačica i vokalna trenerica. Mariah je dobila s Alfredom Royem Careyjem, s kojim se razvela kad je legendarna pjevačica imala samo tri godine.

''Naš odnos je bodljikavo uže ponosa, boli, srama, zahvalnosti, ljubomore, divljenja i razočaranja'', napisala je u memoarima, prenosi Daily Mail.

Dodala je i da je između njih vladalo rivalstvo i profesionalna ljubomora koja je došla s njenim uspjehom.

''No kada je ljubomorna osoba tvoja majka, i to shvatiš u vrlo osjetljivoj dobi, to je posebno bolno'', dodala je.

Ipak, nikada nije skrivala koliko voli svoju majku pa joj napisala i posvetu.

''Za Pat, moju majku koja je, bez obzira na sve, vjerujem, radila najbolje što je mogla. Voljet ću te najbolje što mogu, zauvijek'', napisala je.

Za sestru je u memoarima napisala da ju je zlostavljala kada je bila dijete, polijevala je kipućom vodom, davala lijekove kako bi je drogirala i podvodila te nudila kokain.

''Duboko je ranjena, ali i najbriljantnija i osoba koju znam'', opisala je svoju sestru ranije.

Alison ju je zbog tih navoda tužila i tražila 1,25 milijuna dolara za emocionalnu bol.

''Bilo je emotivno i fizički sigurnije za mene da nemam nikakav kontakt s njom. Za taj korak me ohrabrio psihoterapeut. Trebala sam prestati očekivati da će magično postati starija sestra o kojoj sam oduvijek maštala'', napisala je ranije u istim memoarima Carey.

Pisala je tada i o starijem bratu s kojim također nije imala kontakt, a i on ju je zbog memoara tužio. Oduvijek se, kako je napisala u memoarima, osjećala distanciranom od obitelji, a pogotovo od starijeg brata i sestre.

''Imali su pristup svijetu koji je ostavljao malo mjesta za hirove i fantazije, što je bila moja prirodna sklonost. Dijelili smo krv, ali sam se osjećao kao da sam stranac među svima njima, uljez u vlastitoj obitelji'', rekla je Mariah.

Ona je u knjizi tvrdila kako se Morgan tukao s roditeljima te da je u jednom navratu gurnuo majku tako jako u zid da se onesvijestila. Također, tvrdila je i da je dilao drogu kad je bio mlađi. Morgan je sve to porekao te tužio sestru zbog klevete. Tužba je i dalje u procesu, navodi Today.

