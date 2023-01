Najmlađu kćer Rade Šerbedžije u javnosti ne viđamo često, to bi se uskoro moglo promijeniti, a evo i kako izgleda!

Milica Šerbedžija, umjetničkog imena Eliot Alma, izdala je svoj prvi singl "Eliot and I", a njezina obitelj ne krije koliko je ponosna na nju.

Najmlađa kći našeg legendarnog glumca Rade Šerbedžije i Lenke Udovički, 25-godišnja Milica Šerbedžija, nedavno se našla u središtu pozornosti zahvaljujući svojoj glazbi i novom umjetničkom imenu Eliot Alma, koje si je odlučila nadjenuti.

Milica je na glazbenoj sceni debitirala singlom "Eliot and I" krajem prošle godine i izazvala veliko zanimanje, a i rijetki su znali kako izgleda.

Rođena je u Londonu, a odrastala je i u Los Angelesu te Rijeci. Trenutačno živi u Zagrebu, gdje planira okupiti bend, nakon što je diplomirala na Paul McCartney’s Institute For Performing Arts u Liverpoolu.

Njezinim se uspjehom na društvenim mrežama pohvalio i ponosni otac Rade.

"Čitava naša familija Šerbedžija-Udovički danas je nekako posebno sretna i ponosna. Naša Milica je objavila prvu pjesmu sa svoga novoga albuma. Eliot Alma. To joj je artističko ime. Ne znam otkuda je pokupila Eliota, a Alma je jedno od njenih imena, jer je ona zapisana u knjigu rođenih kao Milica Alma. Sjećam se kako sam je vozio u Los Angelesu u njezinu školu blizu Malibua. Trebalo nam je 40 minuta do njezine škole, tako da smo rano ustajali i kretali na taj naš put oko 7 ujutro. Imala je trinaest godina i pisala je pjesme. Ponijela bi gitaru i pjevala mi do škole svoje nove pjesme. Bilo ih je mnogo i gotovo svakoga jutra imala je jednu novu. Mislim da se u poeziju ponešto razumijem, ali stihovi naše mali kćeri Milice potpuno su me razoružavali svojim stilom i nekom dubokom misaonošću. Kao da je iz nje pjevala neka stara duša. Sada je ona mlada i zrela žena. Završila je Muzičku akademiju LIPA u Liverpoolu i snimila je svoj prvi album sa svojim prijateljima, studentima te sjajne Muzičke akademije koju je 'svome gradu' osnovao Paul McCartney. Znam, vjerojatno će njezine pjesme poletjeti u svijet i pronaći svoje slušaoce, ali ja se veselim toj privilegiji, da ih ona najprije pjeva meni i svojoj majci Lenki i svojim sestrama Nini, Vanji I Luciji. I svome bratu Danilu. I svojim nećacima Sergeju, Ivanu, Nastji, Pavlu i Kali. Kao da ih je i pisala samo za nas", napisao je 76-godišnji Rade na svojem profilu na Facebooku.

