Poznata srpska voditeljica šokirala je gledatelje jutarnjeg programa outfitom za emisiju, ovakve kombinacije ni inače joj nisu strane...

Voditeljica jutarnjeg programa televizije Pink Jovana Jeremić nekoliko dana bila je u Crnoj Gori, a sada se vratila poslovnim obavezama pa sve iznenadila odjevnom kombinacijom u kojoj je vodila emisiju.

Voditeljica srpskog jutarnjeg programa Jovana Jeremić bila je na ljetovanju u Crnoj Gori, a sad se vratila svojem poslu pa odmah šokirala gledatelje jutarnje emisije.

Iako je poznata po tome da voli iznenaditi svojim outfitima, ovo su mnogi smatrali nedoličnim.

Naime, Jovana je pred kamere stala u kratkim hlačicama i sakou od šljokastog materijala, a ispod sakoa nosila je bež majicu koja je isticala njen bujni dekolte.

Mnogi su u Srbiji odmah krenuli komentirati kako ovo ne priliči, ali voditeljica se ni o čemu još nije oglasila.

Fotografije njenog outfita pogledajte OVDJE.

Jovana je, inače, u jednom intervjuu izjavila da na sebi nije ništa operirala.

''Nisam radila nijednu operaciju. Ja kad budem planirala to raditi, ja ću to snimati, a to će se dogoditi u sljedećem dijelu godine'', rekla je Jovana za Telegraf, a onda je otkrila i što će to promijeniti.

''Planiram mastima popuniti grudi, jer su mi se poslije dojenja dosta urušile. Ja sam imala fantastične grudi i generalno sam protiv silikona, a to što ću raditi je poseban vid kampanje vezan za moj imidž. Nikakvi silikoni, samo prirodno'', rekla je.

''Nisam radila plastične operacije, samo sam prirodno tako starila. Sve je moje, čak i nos, ja imam jako lijep rimski nos'', otkrila je ona tada.

''Jedino što sam mijenjala na licu su usne, ali to ne spada u plastične operacije. Ja sada imam 31. godinu i imam prelijepo lice, tako da je tu razlika u godinama u pitanju'', objasnila je.

Podsjetimo, Jovana je pred kraj prošle godine obznanila da se razvela od supruga Vojislava Miloševića te da je spremna za novu ljubav i novi brak, kao i da ima velik broj udvarača.

Svojim komentarima često nasmijava publiku, ali i pokreće razne rasprave zbog mišljenja koje ona nosi o važnim temama s kojima se susreće u svojoj emisiji.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Maja Šuput za posljednji je koncert reciklirala haljinu s prorezom, ali publiku je na bini više privukao nastup s nepoznatim obožavateljem!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Nekad je bila seksi plavuša i krasila naslovnice časopisa, a onda je naglo posrnula nakon razvoda i danas šokira prizorima s ulica, ovo je tužno za vidjeti!