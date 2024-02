Josipa Lisac oglasila se nakon medijskih natpisa o Aleksandri Prijović: ''To nisu moje riječi, povrijedili ste i mene i nju!''

Zbog snimke Josipe Lisac koja se proširila društvenim mrežama, glazbena diva oglasila se nakon medijskih natpisa da je uvrijedila Aleksandru Prijović.

Glazbena diva Josipa Lisac reagirala je na medijske naslove i članke o navodnim izjavama koje je dala o pjevačici Aleksandri Prijović.

Prije nekoliko dana, na društvenim mrežama proširila se snimka Josipe koja je na svom koncertu u Domu sportova rekla da Arena Zagreb nije mjesto za nju te dodala da tamo danas svi mogu nastupiti. Potom je pet puta zaredom rekla ''O, ne'', a mnogi su to protumačili kao uvredu Aleksandri Prijović koja je, nije potrebno podsjećati, u zagrebačkoj Areni nastupala pet puta.

No, čini se da su ti komentari Lisac uvrijedili.

''Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović... To nisu moje riječi.. Te riječi su izmišljene... One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude! Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo! Povrijedili ste me. Istovremeno kroz vulgarne naslove povrijedili ste i mladu Aleksandru! Povrijedili ste ljude. Zašto?'', napisala je Josipa društvenim mrežama.

Inače, Josipa svojim posljednjim nastupima obilježava 50 godina od albuma ''Dnevnik jedne ljubavi''.

