Kreativni producent najgledanije domaće serije otkriva nam u čemu leži tajna velikog uspjeha: ''Kumovi su društveni fenomen!''

Josip Žuvan kreativni je producent Kumova, a radi i kao redatelj te scenarist. Ove mu je godine pripala čast da bude član žirija Međunarodne nagrade Emmy®, pa smo tim povodom porazgovarali s njim.

United Media i Nova TV nedavno su bili domaćini polufinalnog ocjenjivanja za Međunarodnu nagradu Emmy®, gdje su predstavljeni i članovi žirija među kojima je bio i Josip Žuvan, kreativni je producent Kumova, redatelj te scenarist.

S njim smo porazgovarali o ovom prestižnom događaju, kao i, naravno, o velikom uspjehu Kumova.

Za početak nam je otkrio što za njega znači biti član žirija na polufinalnom ocjenjivanju kategorije ''Best performance by an actor'' prestižne Međunarodne nagrade Emmy.

''Čast mi je biti dijelom procesa odlučivanja tako važne nagrade, vjerojatno najvažnije u televizijskom svijetu. Kroz odrastanje sam svjedočio razvoju televizijskog sadržaja, pogotovo igranoga, koji je postajao sve ozbiljnije produciran i na kraju u potpunosti preuzeo pop-kulturni primat nad filmom. Time je i nagrada Emmy postala ravnopravna nagradi Oscar. Iako je ovo polufinalno žiriranje, smatram to velikom privilegijom i preofesionalnim priznanjem'', zaključio je.

Što ga motivira da sudjeluje u procesu žiriranja i kako njegova strast prema televiziji i medijskoj industriji utječe na odluke u žiriranju?

''Najveća motivacija proizlazi iz činjenice što sam ja dijete televizije. Odmah nakon završetka akademije, počeo sam raditi na televizijskim projektima. Radio sam kao pisac, redatelj i kreativni producent. Televizija me osvojila na prvu - utjecajem i prisutnošću koju ima među publikom. Iako mi je film prva i najveća ljubav, televizija omogućuje pristup široj publici. To što radiš dolazi do većeg broja gledatelja i samim time postaje društveno relevantnije. Lijep je osjećaj kad priča i likovi koje stvaraš zažive među publikom, pogotovo u formatima koji se emitiraju u prime time-u, pa si na nekim način, sa svojim idejama svakodnevno prisutan u dnevnim boravcima najšire skupine gledatelja'', kaže.

Kako gleda na odgovornost kao člana žirija u promicanju izvrsnosti i kvalitete u TV produkciji?

''Biti član žirija je odgovoran posao. Inače sam ja taj koji proizvodi sadržaj koji se ocjenjuje, tako da je ovo sad promjena pozicije. Sada ja ocjenjujem nekog drugog, a na svojoj koži znam koliko muke, truda i kreativnosti treba uložiti da bi se proizveo televizijski sadržaj. To stvara veliku odgovornost da se pošteno vrednuje taj trud i da se odabere rad koji se najviše ističe'', objasnio je.

Koje su ključne vrijednosti koje želi da njegova odluka kao člana žirija odražava u ovom procesu?

''Kako sam se već nekoliko puta našao u poziciji da budem član žirija, imam neko zlatno pravilo koje uvijek slijedim. Prvi instinkt koji dobiješ dok gledaš sadržaj, koji je više gledateljski nego profesionalni je uvijek najtočniji. Poslije racionalizacija misli može samo narušiti onaj osjećaj koji si prvi dobio. Često se u ovom poslu spominje pojam ''faktor X'' - to ta neka energija koja se najbolje percipira kroz prvo gledanje. Bez obzira što sam televizijski profesionalac, sadržaj uvijek prvo nastojim iskusiti kao klasičan gledatelj. Tek kod drugog gledanja ga mogu analizirati kao profesionalac'', dodaje.

Koje su ključne odlike koje smatra da definiraju izuzetnog glumca, i kako te odlike utječu na njegovu procjenu njihovih izvedbi u kategoriji ''Best performance by an actor'' za Međunarodnu nagradu Emmy?

''Najdraži dio mog posla je rad s glumcima. Zato se i bavim isključivo igranim sadržajem. Mislim da svaki glumac zahtjeva potpuno individualni pristup s redateljem, kao što je svaki odnos s prijateljem, članom obitelji različit i individualan. Ta nepredvidivost i raznolikost u pristupu je najuzbudljiviji dio režiranja glumaca. Uvijek me fasciniralo kako se kod glumaca neki izdvajaju nekom neopipljivom energijom koja ga ističe i razdvaja od drugih i zbog koje imaš potrebu gledati baš tog glumca, suosjećati s njegovim likom, zbog njega zaboraviti da gledaš igrani sadržaj i prihvaćaš fikciju kao stvarni svijet. Ta posebna vrsta karizme razdvaja tehnički dobre glumce od zvijezda'', govori.

Dosad je radio na brojnim popularnim domaćim serijama, uključujući i "Kumove", koji su trenutno najgledanija domaća dramska serija i ruše rekorde gledanosti. Je li se nadao takvom uspjehu i što misli da je najzaslužnije za to?

''Kumovi su postali društevni fenomen. Tajna uspjeha leži u priči, likovima i glumcima. To je definitivno najbolji glumački ansambl koji smo dosad imali. Razvila se nevjerojatna kemija među likovima, koju su gledatelji prepoznali. Kako su na okupu već tri godine, već se lagano izbrisala granica između njih i likova koje igraju. Čak i ja koji sam sudjelovao u procesu nastajanja serije, poistovjećujem Macane, Gotovce i Akrape s glumcima koji ih igraju'', priznaje.

Na jesen stižu nove epizode, što gledatelji mogu očekivati?

''Jesen će obilježiti nove zgode naših Zaglavčana. Gledatelji mogu očekivati jako zanimljivu liniju priče koje se događa između obitelji Macan i kanadske pridošlice Stanislava Cukele. Na vidjelo će izići neke tajne iz prošlosti koje će preokrenuti život naglavačke objema obiteljima. Bit će jako intrigantno'', otkriva.

Njegov prvi dugometražni film "Garbura" ostvario je golemi uspjeh, među ostalim osvojio je i dvije Zlatne Arene te nagradu Breza za najboljeg debitanta na Pulskom filmskom festivalu. Je li se tome nadao i koliko mu znače takva priznanja?

''Debitantski film je najosjetljiviji jer je to prvo djelo kojim se predstavljaš publici. Najviše strepiš hoće li biti prepoznat i hoće li uopće doći do publike, jer si kao autor potpuna nepoznanica. Kad su nam javili da je film primljen na međunarodni filmski festival u San Sebastianu, producent Damir Terešak i ja smo bili oduševljeni, jer nam se čini da je to idealna platforma za svjetsku premijeru jednog debitantskog filma. Taj festival ima bogatu tradiciju i poznat je po tome da su tamo prikazivali svoje prve i druge filmove redatelji koji su danas kultna imena poput: Pedra Almodovara, Romana Polanskog, Francis Forda Coppole, Bong Jonn hoa i Danny Boylea. Nakon prve i najvažnije premijere, sve je bilo puno lakše. Kad sam vidio da je Španjolska publika u potpunosti razumjela film i iznimno pozitivno reagirala, pao mi je kamen sa srca i očekivao sam da će onda i hrvatska publika, koja bolje razumije mentaitet kojim se film bavi. Nagrade na Puli su došle na kraju festivalskog života filma. Nakon godinu dana stranih festivala, lijep je osjećaj biti nagrađen kod kuće'', rekao nam je.

Jesu li mu važnija priznanja publike ili struke?

''Mislim da je to teško odvojiti. Svatko tko gleda film je publika, pa tako i struka. Priznanja od struke zadovoljavaju profesionalnu stranu, ali ako film ne zaživi među publikom, autor ne može biti ispunjen i zadovoljan. Ne mislim čak na brojku gledatelja u kinima, jer kina danas nisu najdominantniji način konzumacije filma (iako su za mene i dalje najbolji), nego taj osjećaj da se publika poveže sa filmom i da ga razumije. To mi je jako bitno'', kaže.

Koji je njegov omiljeni TV projekt na kojem je radio i što je bilo posebno inspirativno ili izazovno u tom iskustvu?

''Definitivno Kumovi koje smatram svojim djetetom. Proveo sam tri godine radeći na tom projektu. Prije sam režirao dnevne serije, a ovo je prva koju sam radio kao kreativni producent. To je ujedno najduži projekt koji sam radio bez prekida. Nisam ni sam znao da je moguće s jednakim žarom raditi sadržaj s istim likovima više od 500 epizoda. Iako je proces nastanka serije bio jako stresan i iscrpljujući, zadovoljstvo je kad vidiš koliko je serija zaživjela kod naših gledatelja'', kaže.

Koji su njegovi planovi za budućnost? Na kojim projektima trenutno radi i što publika može očekivati u nadolazećem periodu?

''Trenutačno radim kao redatelj na novoj igranoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu'' koju će gledatelji moći premijerno gledati ovu jesen. Moram priznati da me veselio povratak režiranju, nakon tri godine obavljanja posla kreativnog producenta. Lijepo je osjetiti energiju seta, pogotovo kod uigrane ekipe Nove TV koja proizvodi igrani format više od desetljeća i koja svojim iskustvom pomaže redatelju i glumcima da svaki snimajući dan ostvare zamišljene ideje'', zaključio je.

Pogledaji ovo Celebrity Sin našeg omiljenog dječjeg pisca podijelio uspomene iz djetinjstva: "Otac mi je uvijek pričao sjajne priče za laku noć, neke su bile i pomalo stravične"

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od naših najgledanijih serija dobiva američku verziju? "Imamo pregovore i za afričku adaptaciju"

Pogledaji ovo Celebrity Gledatelji Nove TV imaju se čemu veseliti na jesen, uz povratak omiljenih formata stiže i nešto novo: "Sa zadovoljstvom mogu reći…"

Pogledaji ovo Celebrity Momčilo Otašević raspričao se o svojoj djeci, evo čemu se posebno veseli: "Ovo ljeto ću po prvi put u životu..."

Pogledaji ovo Preporuke Pobjednik međunarodne radionice ''Make the Scene!'' je projekt ''Dert'' iz Srbije!

Pogledaji ovo inMagazin Na gala večeri povodom polufinalnog žiriranja međunarodne nagrade Emmy okupila su se brojna poznata lica: ''Nekako je sve veličanstveno!''

Pogledaji ovo Celebrity Svjetski poznati glumac ne može se nadiviti Hrvatskoj ni našem gostoprimstvu, a evo koja ga je znamenitost posebno zapanjila