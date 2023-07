Johnny Depp pronađen je bez svijesti u hotelskoj sobi, odmah je pozvan liječnik, zna se i mogući razlog ove zabrinjavajuće vijesti

Glumac Johnny Depp nedavno je šokirao fanove u Budimpešti kad je zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja otkazan koncert, evo što se dogodilo.

Glumac Johnny Depp nedavno je pronađen bez svijesti u svojoj hotelskoj sobi u Budimpešti.

Deppov bend Hollywood Vampires u posljednjem trenutku otkazao je nastup u Budimpešti, a prema policijskom izvještaju glumac se onesvijestio te su morali pozvati liječnika. Dvorana je bila prepuna ljudi, a mnogi su fanovi prevalili stotine kilometara kako bi vidjeli nastup, ali Depp je navodno bio u toliko lošem stanju da nije mogao ni doći do pozornice.

"Sve je bilo spremno, pozornica je bila postavljena, ekipa iza pozornice bila je spremna za zabavu. Nitko nije mislio da bi moglo biti problema, pogotovo jer su članovi benda obavili tonsku probu koja je bila zakazana za poslijepodne", poručio je organizator.

Navodno je slavni glumac bio previše uzbuđen pa se onesvijestio. Ali, mnogi su potvrdili da je ovo samo priča za javnost te da je glumac zapravo bio u alkoholiziranom stanju. Naime, neki obožavatelji su ga vidjeli nekoliko sati prije početka koncerta kako pije na ulici.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again 🥴 pic.twitter.com/tp9QQ4odRB