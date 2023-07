Johnny Depp predstavio je svoj autoportret i objasnio koje značenje nosi, pogledajte kako se glumac naslikao!

Holivudski glumac Johnny Depp predstavio je svoj autoportret naziva ''Five'' kojim želi predstaviti svoje mračno razdoblje života, pogledajte kako se naslikao.

Johnny Depp predstavio je autoportret naziva ''Five'' koji je naslikao u vrijeme svog najmračnijeg razdoblja u životu. Portret vrijedan oko 2200 eura, predstavlja pet godina njegove pravne bitke sa bivšom suprugom Amber Heard, prenosi Daily Mail.

Djelo je nastalo prema fotografiji snimljenoj za Christian Dior Parfums 2015. godine dok je bio zaštitno lice Dior Sauvagea, a glumac je odabrao ovu fotografiju kao iskazanje poštovanja prema Dioru koje je njemu pružalo podršku tijekom njegove pravne bitke.

''Napravio sam ga kod Ralpha Steadmana u njegovom studiju oko 2021. godine. Ovaj autoportret. Nastao je u vremenu koje je bilo, hajdemo reći, malo mračno, pomalo konfuzno. Gledao sam ga i ne znam zašto, zaključio da su mu potrebne dodatne informacije. Osjetio sam potrebu da označim odbrojavanje godina. Upravo zato sam napisao pet jer sam upravo ulazio u petu godinu ludila'', rekao je glumac.

