Nikad prežaljeni glumac preminuo je prije 29 godina, rijetki su znali koliko mu je bilo teško i što ga je duboko pogađalo

John Candy preminuo je prije 29 godina, a njegova ga se obitelj prisjetila i na društvenim mu mrežama posvetila dirljive objave.

Obitelj nikad prežaljenog glumca Johna Candyja odala mu je počast, i to na 29. godišnjicu njegove tragične i tužne smrti.

John, koji je bio poznat po svojim ulogama u filmovima poput "Sam u kući", "Ledena staza" i "Avioni, vlakovi i automobili" preminuo je od posljedica srčanog udara 4. ožujka 1994. kada je imao samo 43 godine, a iza sebe je ostavio suprugu Rosemary i dvoje male djece Jennifer i Chrisa.

Danas 43-godišnja Jennifer, 38-godišnji Chris i 73-godišnja Rosemary podijelili su na društvenim mrežama dirljive objave i tako obilježili gotovo tri desetljeća provedena bez njega.

Jennifer je na svojem profilu na Instagramu objavila slatku fotografiju snimljenu nedugo nakon što je tek prohodala, a na kojoj pozira s ocem.

"Uvijek ćeš biti tu. Uvijek ćeš nam nedostajati. Uvijek ćeš biti voljen", napisala je Jennifer.

"Danas šaljem ljubav svom ocu. Prije 29 godina krenuo si na novo putovanje. Nedostaješ mi i često mislim na tebe. Još uvijek mislim na tebe svaki dan. Gubitak nikad nije lak, ali s optimizmom mogu reći da je to jedan od velikih učitelja u životu", napisao je Chris uz očevu fotografiju.

"Danas sam pregledavala fotografije i mislila sam da je ovo super objaviti. Nedostaješ mi danas. Kao i uvijek s ljubavlju", napisala je Rosemary.

Nedavno je inače otkriveno da su Colin Hanks i Ryan Reynolds snimili dokumentarac koji daje dosad neviđen uvid u Johnov život, karijeru i tragičnu smrt. Variety je izvijestio da Amazon pregovara o kupnji neimenovanog filma koji je režirao 45-godišnji Hanks, a producirao ga 46-godišnji Reynolds zajedno s Georgeom Deweyjem, preko svoje producentske tvrtke Maximum Effort.

Film je snimljen uz punu podršku Johnove obitelji, a trebao je otkriti detalje njegova privatnog života. Također će sadržavati nikad prije viđene kućne videozapise, arhive i obiteljske intervjue.

Hanksov otac Tom i maćeha Rita Wilson glumili su s Johnom u filmu "Volonteri" iz 1985., a John i Tom pojavili su se i u filmu "Splash" iz 1984. uz Hanksa i Daryl Hannu.

John se prvi put proslavio svojim radom kao član torontskog ogranka improvizirane komičarske grupe The Second City 1972., nakon čega se pridružio glumačkoj ekipi u humorističkoj emisiji "Second City Television" sa sjedištem u Torontu koju je 1981. preuzeo NBC i postao veliki hit. Serija je osvojila nagrade Emmy 1981. i 1982. za scenarij.

Do ranih 80-ih bio je na radaru većine obožavatelja komedije, ali njegov veliki proboj dogodio se 1984. godine zahvaljujući ulozi Freddieja Bauera u "Splashu", u kojem je glumio s Tomom Hanksom. Od tog trenutka njegova je karijera krenula u nebo, a filmske uloge nastavile su se samo nizati.

Osim na poslovnom planu, išlo mu je i na privatnom pa se John oženio Kanađankom Rosemary Hobor 28. travnja 1979. na ceremoniji u Torontu u Kanadi i par je ostao u braku sve do Johnove iznenadne smrti. Dobili su kćer Jennifer u veljači 1980. i sina Chrisa u rujnu 1984., a oboje je krenulo njegovim stopama, u svijet glume.

Tijekom života John se borio s težinom, a proganjala ga je i obiteljska povijest srčanih problema. Govoreći za The Hollywood Reporter 2016., Johnov sin Chris rekao je: "Uvijek je radio na svojoj težini i zdravlju. I na sreću, pomogao nam je da to sami shvatimo. Odrastao je sa srčanim oboljenjima. Moja sestra i ja smo jako dobro svjesni toga i pazimo na sebe. Njegov otac imao je srčani udar, njegov brat imao je srčani udar. Bilo je to u obitelji. Imao je trenere i radio bi na svakoj novoj prehrani. Znam da je dao sve od sebe."

Tijekom svog života John je govorio o borbama za mentalno zdravlje s kojima se također suočavao, rekavši: "Ne gledam svoje filmove. Jednostavno sam prekritičan prema sebi."

Časopis People ranije je tvrdio da je zvijezda patila od ozbiljne tjeskobe, dok drugi izvještaji navode da je bio duboko povrijeđen podsmijesima o svojoj težini. Johnov prijatelj, producent Peter Kaminsky, sugerirao je da su problemi s težinom pokojne zvijezde povezani s njegovim mentalnim zdravljem rekavši: "Jedenje, gutanje, pušenje. Za Johna je to bio način da proguta tu tjeskobu."

Hollywood i glumački svijet ostali su šokirani 4. ožujka 1994. kada je objavljeno da je John preminuo u 43. godini, i to radeći na svojem novom filmu "Wagons East" u Meksiku kada je doživio kobni srčani udar.

